تراند اليوم : اكتشاف حفريات لزهرة قاتلة محفوظة بغلاف من الكهرمان في الدومينيكان

لا يغرنك جمالها.. إنها زهرة اكتشفت حديثا وهي محفوظة بحالة ممتازة وسط عصارة شجرية متحجرة من الكهرمان «العنبر» لكنها شديدة السمية.. أعلن العلماء، الإثنين، اكتشاف هذه الزهرة التي عاشت منذ نحو 20 إلى 30 مليون سنة واسمها العلمي «ستريكنوس إيليكتري»، ووجدت مطمورة وسط العنبر عند سفح جبل في جمهورية الدومينيكان.

يقول الباحثون إنها كانت ضمن طائفة من الزهور التي تحتوي على مركبات شديدة السمية، والتي يشتق من أشباهها حاليا مواد سامة مثل الأستريكنين القاتل والكورار وهو من أشباه القلويات السامة، وعثر العلماء على نموذجين من هذه الزهرة أنبوبية الشكل طول الواحدة نحو 10 ملليمترات مدفونة وسط العنبر فيما أصيب هؤلاء العلماء بدهشة بالغة لحالة الحفظ الممتازة التي وجدت عليها الزهرة إذ تعتبر واحدة من أفضل حفريات الزهور على الإطلاق.

وصرحت عالمة النبات بجامعة روتجيرس، لينا شتروفي: «هذا الغلاف الكهرماني يشبه آلة الزمن فهي نموذج متجمد من الحياة ويمكننا أن نعيدها إلى الحياة ونخضعها للدراسة، وهي في حالة لا يتخيلها المرء من حسن الحفظ لم يمسسها أحد وظلت في حالتها الأصلية بلا تشوهات أو إصابات وتبدو كما لو كانت قد سقطت لتوها من غصنها وسط مادة راتنجية لزجة».

وأضافت «شتروفي» في الدراسة التي وردت نتائجها بدورية «نيتشر بلانتس»: «إنه لأمر مذهل ومثير أن تبقى هذه القطعة من العنبر سليمة طيلة ملايين السنين ثم نعثر عليها وتصبح بين أيدينا لنستخدمها في البحوث».

وأشار جورج بوينار، عالم الحشرات، خبير العنبر بجامعة ولاية أوريجون، إلى أن هذه الزهور كانت تعيش في غابات مدارية رطبة وسط أنواع مختلفة من الشجيرات والحشائش والكروم المتسلقة، وأضاف «حفريات الزهور نادرة تحت أي ظروف وتلك المحفوظة وسط العنبر تطرح الدليل الوحيد على الزهور العتيقة بالمناطق الحارة نظرا لأن سرعة تحلل هذه النباتات الرقيقة وسط درجات الحرارة اللافحة والرطوبة العالية تحول دون حفظها بين الصخور الرسوبية» وهو نوع الصخور الوحيد الذي توجد به الحفريات.

اقرأ أيضاً

ويمثل العنبر مصدرا خصبا لطمر الحفريات التي يرجع عهدها إلى 130 مليون سنة ومنها البعوض وذبابة الرمال والعناكب وذوات الألف رجل والقراد والضفادع والسحالي والسلمندر.

وفي فيلم «حديقة الديناصورات» والأفلام الأخرى التي اسْتوحي منها كان الدم الذي استخلص من أمعاء البعوض هو مصدر الحمض النووي «دي إن ايه» الذي تم تخليق الديناصورات منه، وزهرة «ستريكنوس إيليكتري» المكتشفة حديثا إحدى 3 أسلاف ضخمة نشأت عنها النباتات الزهرية منها ما يعرف باسم عائلة النجميات التي تضم أيضا دوار الشمس «عباد الشمس» والبطاطا والبن والنعناع.