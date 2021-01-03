تراند اليوم : هل سيتمكن الإنسان من استرجاع أسنانه مثل سمك القرش؟

بينت نتائج دراسة علمية ان أسنان الإنسان يمكن ان تُسترجَع كما يحصل لسمكة القرش.

فقد أعلن علماء جامعة شفيلد البريطانية انهم تمكنوا من إثبات ان بإمكان الإنسان استعادة أسنانه، كما يحصل لسمكة القرش، حيث ان لدى السمكة جيناً خاصاً مسؤولاً عن إعادة تفريخ الأسنان الجديدة بدلا من تلك التي فقدتها.

وبعد إجراء التجارب والاختبارات اتضح ان لدى الإنسان جيناً مماثلا لجين السمكة، وعند استخدامه استخداماً صحيحاً يمكنه أن يستعيد أسنانه المفقودة، طبقاً لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.

تجدر الاشارة الى عدد هذه الجينات عند السمكة أكبر بكثير مما عند الإنسان، لذلك تتمكن سمكة القرش من استعادة اسنانها مدى الحياة. أما الإنسان فيستعيد أسنانه المفقودة مرة واحدة فقط في الحياة، حيث تحل الأسنان الثابتة محل أسنان الحليب.

ويهدف العلماء من خلال هذه الدراسة إلى التوصل الى طبيعة هذا الجين، ليتمكنوا من تعليم جسم الإنسان على استعادة أسنانه المفقودة.

اقرأ أيضاً