تراند اليوم : بشرى سارة : أول تجربة على البشر للقاح يحمي من فيروس كورونا

وكالات - الخليج 365

تجري، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، أول تجربة على البشر لإنتاج لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس "كورونا"،في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتموّل الحكومة الأمريكية التجربة، التي ستبدأ باختبارات على 45 متطوعا من الشباب الأصحاء وسيحصل المشاركون في التجربة على جرعات متنوعة من لقاح لا يحتوي على أي جزء من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

ويعتمد اللقاح المعروف باسم" mRNA-1273"، على دفع الخلايا البشرية لإنتاج بروتينات قد تجنّب الإصابة بالفيروس أو تعالجه.

وفي المرحلة الأولى من التجربة، ستختبر الجرعة اللازمة لاستنفار الجهاز المناعي لدى الشخص،

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