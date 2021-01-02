تراند اليوم : أسبوع وينتهي الشتاء والجمعة 20 آذار اعلان بداية فصل الربيع

يبدأ فصل الربيع 2020 الجمعة القادمة 20 آذار/مارس ليعلن موعد انتهاء فصل الشتاء الذي تبقى عليه أسبوعا فقط، وبدء الاعتدال الربيعي حيث يتساوى الليل والنهار في جميع الأماكن على سطح الأرض.

وستكون مدة فصل الربيع الذي يبدأ بالتحديد الساعة 5 و50 دقيقة، حوالى 88 يوما و23 ساعة و31 دقيقة، إلى أن يحدث الانقلاب الصيفى إيذانًا لبدء فصل الصيف السبت 20 يونيو 2020.

ويحدث الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الأرضية والاعتدال الخريفى فى النصف الجنوبى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، فالشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، وهذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحًا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

وبعد يوم من الانقلاب الشتوى بدأت حركة الشمس تدريجيًا نحو الشمال مقتربة من خط الاستواء، حيث تزداد فترة إشراقها فى نصف الكرة الشمالى وتنقص فى النصف الجنوبى، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تمامًا على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس "الاعتدال الربيعى".

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وتأتي بداية الربيع المناخي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية مع بداية شهر مارس، بحيث يمتد الربيع لمدة ثلاثة أشهر؛ من 1 مارس إلى 31 مايو.