تراند اليوم : جلسة بـ8 مايو تحسم حبس شيرين في قضية الإساءة للنيل

قررت محكمة جنح مستأنف المقطم بمصر تحديد جلسة 8 مايو للنطق بالحكم في الاستئناف على حبس المطربة شيرين_عبدالوهاب، 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل.

وكانت محكمة جنح المقطم قد قررت معاقبة المطربة بالحبس 6 أشهر بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، في واقعة تصريحاتها حول البلهارسيا في النيل.

وتعود الواقعة لنوفمبر الماضي حيث أجرت نقابة الموسيقيين تحقيقاً مع المطربة بخصوص فيديو ظهرت فيه أثناء حفلة سابقة في بيروت وهي تقول لأحد مشاهديها "اللي يشرب من النيل يجيلو بلهارسيا".

ووصفت شيرين من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.

وقررت النقابة إيقاف شيرين ومنعها من الغناء وتحويلها للتحقيق معتبرة أن ما بدر منها يعد سخرية واستهزاء من مصر.

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يذكر أن والد شيرين عبدالوهاب قد توفي صباح الثلاثاء الماضي بعد صراع مع المرض، وعقب أيام قليلة من زفاف المطربة بالمطرب حسام_حبيب.