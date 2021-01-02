تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 مكة جدة .. امساكية رمضان 1439 السعودية توقيت صلاة المغرب مكة

عدنا مع الخليج 365 لننشر امساكية شهر رمضان 2018 امساكية رمضان 2018 مكة توقيت صلاة المغرب مكة، تعتبر مدينة مكة المكرمة أهم المدن الإسلامية لكونها تحتوي على قبلة المسلمين والتي يتجه نحوها كافة المسلمين في صلواتهم كما أنها فيها البيت الحرام الذي يقصده كافة المسلمين من أجل تأدية فريضة الحج، وفيها أجواء رمضانية في غاية الجمال وهو ما يجعل الكثير يقصدها في شهر رمضان لتأدية العمرة والصلاة في الحرم المكي خلف أئمة الحرم.

مكه هي البلد الامين والتي ذكرت في القران الكريم حيث تعتبر مكه المكرمه مدينة مقدسة لدى المسلمين، بها المسجد الحرام، والكعبة التي تعد قبلة المسلمين في صلاتهم.

كما وتضم مكة العديد من المعالم الإسلامية المقدسة وتعد مكه مقصد المسلمين في موسم الحج والعمرةحيث تضم الاماكن التي يقصدها المسلمون خلاله وهي مزدلفه ومني وعرفه ، ولمعرفه مواقيت الصلاه وامساكيه شهر رمضان لمدينه مكه وضواحيها تابعونا عبر موقع المقال ومن خلال المقاله التاليه موضحه ومسرده اوقات الصلوات الخمسه من فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء كامله وسوف نراعي ايضا الفروق في التوقيت بالرغم الي ان هذه الفروق تكون نسبيه وبسيطه ولا تتعدي الدقائق القليله .

نظرا لكبر مساحه مكه تاتي الفروق وتوضح وسوف نسرد اليكم ادناه امساكيه الصوم بدقه عاليه ومتناهيه كالاتي :

موعد اذان المغرب في مكة

جاءت امساكية رمضان 2018 مكة توقيت صلاة المغرب مكة لهذا العام فيما يخص اذان المغرب في أول أيام رمضان في تمام الساعة السادسة والثانية وخمسون دقيقة بينما تصل في آخر أيام رمضان لحد الساعة السابعة وأربعة دقائق وفقاً لما جاء في امساكية رمضان 2018 مكة.

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يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الاربعاء 1 16 مايو 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:52 8:52 الخميس 2 17 4:08 4:18 5:42 12:17 3:34 6:53 8:53 الجمعة 3 18 4:07 4:17 5:41 12:17 3:34 6:53 8:53 السبت 4 19 4:06 4:16 5:41 12:17 3:34 6:54 8:54 الاحد 5 20 4:06 4:16 5:41 12:17 3:33 6:54 8:54 الاثنين 6 21 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 الثلاثاء 7 22 4:05 4:15 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 الاربعاء 8 23 4:04 4:14 5:40 12:17 3:33 6:55 8:55 الخميس 9 24 4:04 4:14 5:39 12:18 3:33 6:56 8:56 الجمعة 10 25 4:04 4:14 5:39 12:18 3:32 6:56 8:56 السبت 11 26 4:03 4:13 5:39 12:18 3:32 6:57 8:57 الاحد 12 27 4:03 4:13 5:39 12:18 3:32 6:57 8:57 الاثنين 13 28 4:03 4:13 5:39 12:18 3:32 6:58 8:58 الثلاثاء 14 29 4:02 4:12 5:38 12:18 3:33 6:58 8:58 الاربعاء 15 30 4:02 4:12 5:38 12:18 3:33 6:58 8:58 الخميس 16 31 4:02 4:12 5:38 12:18 3:34 6:59 8:59 الجمعة 17 1 يونيو 4:01 4:11 5:38 12:19 3:35 6:59 8:59 السبت 18 2 4:01 4:11 5:38 12:19 3:35 7:00 9:00 الاحد 19 3 4:01 4:11 5:38 12:19 3:36 7:00 9:00 الاثنين 20 4 4:01 4:11 5:38 12:19 3:36 7:00 9:00 الثلاثاء 21 5 4:01 4:11 5:38 12:19 3:37 7:01 9:01 الاربعاء 22 6 4:01 4:11 5:38 12:19 3:37 7:01 9:01 الخميس 23 7 4:00 4:10 5:38 12:20 3:38 7:02 9:02 الجمعة 24 8 4:00 4:10 5:38 12:20 3:38 7:02 9:02 السبت 25 9 4:00 4:10 5:38 12:20 3:38 7:02 9:02 الاحد 26 10 4:00 4:10 5:38 12:20 3:39 7:03 9:03 الاثنين 27 11 4:00 4:10 5:38 12:20 3:39 7:03 9:03 الثلاثاء 28 12 4:00 4:10 5:38 12:21 3:40 7:03 9:03 الاربعاء 29 13 4:00 4:10 5:38 12:21 3:40 7:04 9:04 الخميس 30 14 4:00 4:10 5:38 12:21 3:40 7:04 9:04

كانت هذه المعلومات التي تحصلنا عليها حول امساكية رمضان 2018 مكة توقيت صلاة المغرب مكة وهي معلومات دقيقة وصحيحة يمكنكم الإعتماد عليها في شهر رمضان.