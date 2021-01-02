تراند اليوم : علاج البلغم للكبار

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علاج البلغم للكبار ، ينتشر البلغم كثيرًا بين أواسط البالغين والصغار، فإنّ مُشكلة البلغم تُعتبر أحد أهمّ اعراض الإصابة بالرشح والزكام، لهذا يقُوم المصاب بالبحث عن افضل طرق علاج البلغم والتخلص منه لحل هذه المشكلة التي قد تُزعجه كثيرًا، فإنّ المصابين بالبلغم دومًا ما يُعانون من الضيق وعَدم القدرة على التنفس بسَبب انسداد مجرى التنفس من البلغم، كما ويُسبّب الإحراج كثيرًا أمام الآخرين، لذا مِن المُهمّ التعرف على الأسباب المُؤدّية لحدوثه وما هِي أهمّ طرق علاج البلغم والتخلّص منه للتعرف على طرق العلاج الصحيحة التي تعمل على تخفيف أو إنهاء مُشكلة البلغم.
ما هو البلغم
وهُو المادة المُخاطيّة التي تخرج من الجهاز التنفسيّ عند الكحة، ويُسبّب وجودها شعوراً مُزعجاً، وللونه دوراً في إعطاء دلالة على الإصابة بالعديد من الأمراض التنفسيّة حتى قبل إجراء فحص الخلايا وفحص الزّراعة للبلغم والفحوصات المخبريّة الأخرى، فإذا كان البلغم شفّافاً أو أبيضاً أو رمادياً فقد يدل ذلك على الإصابة بالوذمة الرؤيّة (وهي تجمّع السوائل في الرّئة)، والعدوى الفيروسيّة، والتهاب القصبات المُزمن، والرّبو، حتى وإن ظهرت بشكل طبيعيّ في بعض الحالات، أمّا اللون الأصفر فيظهر عند الإصابة بالتهاب القصبات الحاد، أو التهاب الرئة الحاد، ويدل اللّون الأخضر على الإصابة بالالتهاب الرئويّ كذلك، وخرّاج الرئة، والتهاب القصبات المُزمن، ومرض توسّع القصبات، أما اللونان البنيّ والأسود فيظهران عند الإصابة بالتهاب القصبات المزمن، أو التهاب الرئتين المزمن، وكذلك في مرض السلّ، وسرطان الرئة، ويعتبر اللون الأحمر دلالة على التهاب الرّئة، وسرطان الرئة، والسلّ، والانسداد الرئويّ، وقد تبدو الدلالات مُتشابهةً لمختلف الألوان، لكنّها تأتي بدرجات مُتفاوتة ويبقى الطبيب المُختصّ الأقدر على التّمييز بينها.
اسباب البلغم
هُناك عِدّة أسباب لحُدوث مشكلة البلغم، ولكن يُمكن تنبؤ حدوث البلغم فور وجود هذِه العلامات عليه، فيجب أن يتمّ عِلاج البلغم قبل حُدوثه، ومن أهمّ هذه الأسباب التي تظهر على الشخص قبل حدوث مشكلة البلغم هي ما يلي:
- الاصابة بأمراض الشتاء من الرشح والأنفلونزا والزكام.
- التهاب الحلق.
- نزلات البرد.
- الإصابة بالحساسية الموسمية.
- للبلغم مصاب دائمًا لحالات الأنفلونزا بسبب تغطية البلغم للأعضاء و جعلها رطبة كما أنه يعمل كنوع من المناعة ضد البكتيريا .
- يحدث غالبًا نتيجة لتسيل الأنفي الذي يصاحب الحساسية و نزلات البرد و تناول بعض الأدوية كأدوية ارتفاع ضغط الدم و انحراف الحاجز الأنفي لو ظهر رائحة كريهة له بعد 10 أيام عليك الإتصال بالطبيب .
- قد يحدث نتيجة لتتعرض لوبر الحيوانات كثيرًا .
طرق علاج البلغم
من أهمّ الأطعمة التي يُمكن أن تُساعد على علاج البلغم، والتخلّص من هذه المُشكلة هي ما يلي ويجب اتّباع الخطوات بشكلٍ صَحيح من أجل التخلص بشكل نهائي من مشكلة البلغم.
- شاي الليمون مع العسل قاتل للبلغم ويطرده من الصدر فورًا ضع ماء ليغلي علي النار، وبعد ذلك ضيف عليه ليمون ثُمّ أضِف معلقة عسل وبعد ذلك اشرب الوصفة وستجد تحسن سريع جدًا في التنفس ويبداء بعد ذلك طرد البلغم من الصدر.
- الاطعمة الغنية بالتوابل تساعد الأطعمة الغنية بالتوابل، مِثل الفلفل والكمون، بمثابة علاج طبيعي للبلغم وهي تساعد في تخفف البلغم الضار، المشروبات الدافئة لعلاج البلغم المشروبات الدافئة مِثل الشاي والزنجبيل واللسيون والنعناع من شانها ان تكسر المخاط الموجود في الصدر وهي تعمل كعلاج طبيعي وموسع للشعب الهوائية.
- المياه المالحة. ضع 1/2 ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء الدافئ وتغرغر بالخليط مع وضع رأسك مائلا إلى الخلف، البخار استنشاق البخار هو أفضل وأبسط طريقة للتخلص من البلغم، استنشاق البخار في الممرات الأنفية يساعد على الحفاظ على البلغم في شكل سائل وذلك يساعد في علاج البلغم بسرعة.
- شوربة الدجاج حساء الدجاج يساعد أيضًا في البلغم، حساء الدجاج الساخن يساعد على ترطيب الشعب الهوائية وترقيق البلغم، وأيضًا يهدئ الحلق ويُساعد على الاسترخاء، استخدم بعض حساء الدجاج على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم لعلاج البلغم من الحلق. لزيادة الفوائد، إضافة الزنجبيل والثوم إلى الحساء. الحساء المصنوعة في المنزل غالبا ما تكون أكثر فعاليّة من الحساء المعلبة، الموجود فيها مواد حافظة.
- الفلفل الحار يساعد الفلفل الحار عَلي تحريك المخاط في الممرات الانفية وهذا بدورة يساعد علي خروج البلغم من الصدر مزج المكونات التالية: ملعقة صغيرة من الفلفل الحار والزنجبيل الطازج المبشور، ملعقة من العسل وعصير التفاح والخل، وملعقتين من الماء. شرب هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات يوميًا يساعدة في الحد من إنتاج البلغم.
- العسل لعلاج البلغم العسل مضاد للفيروسات، مضاد للجراثيم، والخصائص ويحتوي علي مضادات للفطريات التي تجعل من العسل عِلاج للتخلص من وإزالة البلغم. بالاضافة الى ذلك، لديه خصائص مطهرة التي تُساعد على تعزيز جهاز المناعة لمحاربة البلغم بشكل أسرع.
- إضافة قليل من مسحوق الفلفل ألابيض أو ألاسود إلى ملعقة واحدة من العسل، يُساعد الفلفل علاج البلغم الموجود في الحلق، والعسل يعمل علي تهدئة الأغشية المخاطية، يستخدم هذا الخليط مرتين في اليوم لمدة أسبوع.
- وصفة أخري للتخلص من البلغم إضافة ملعقة واحدة من العسل الي كوب من الماء الدافئ، ويشرب هذا الخليط عدة مرات في اليوم، لتحصل على الفوائد الطبية للعسل والماء.
- البرتقال لعلاج البلغم واحدة من العلاجات المنزلية الأكثر شعبية للتخلص من البلغم في الحلق هو أن تنقع شرائح البرتقال في ليلة، ثُمّ تشرب مائها، أيضًا يمكنك طهي قطع البرتقال حتى تصبح لينة جدًا، ثم تناولها فهي تساعد في علاج البلغم.
- خليط عرق السوس والجذر إذا كنت ترغب في التوقف عن إخراج البلغم والحد منه، يمكنك استخدام مزيج من الجذر والعرق السوس، والزنجبيل الجاف، والفلفل الأسود وبلورات السكر. هذه هي وسيلة جيدة في علاج البلغم ، ولكن فعالة جدًا، خذ ملعقة صغيرة من هذا الخليط ثلاث مرات يوميًا.