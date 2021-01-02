تراند اليوم : علاج البلغم للكبار

علاج البلغم للكبار ، ينتشر البلغم كثيرًا بين أواسط البالغين والصغار، فإنّ مُشكلة البلغم تُعتبر أحد أهمّ اعراض الإصابة بالرشح والزكام، لهذا يقُوم المصاب بالبحث عن افضل طرق علاج البلغم والتخلص منه لحل هذه المشكلة التي قد تُزعجه كثيرًا، فإنّ المصابين بالبلغم دومًا ما يُعانون من الضيق وعَدم القدرة على التنفس بسَبب انسداد مجرى التنفس من البلغم، كما ويُسبّب الإحراج كثيرًا أمام الآخرين، لذا مِن المُهمّ التعرف على الأسباب المُؤدّية لحدوثه وما هِي أهمّ طرق علاج البلغم والتخلّص منه للتعرف على طرق العلاج الصحيحة التي تعمل على تخفيف أو إنهاء مُشكلة البلغم.

ما هو البلغم

وهُو المادة المُخاطيّة التي تخرج من الجهاز التنفسيّ عند الكحة، ويُسبّب وجودها شعوراً مُزعجاً، وللونه دوراً في إعطاء دلالة على الإصابة بالعديد من الأمراض التنفسيّة حتى قبل إجراء فحص الخلايا وفحص الزّراعة للبلغم والفحوصات المخبريّة الأخرى، فإذا كان البلغم شفّافاً أو أبيضاً أو رمادياً فقد يدل ذلك على الإصابة بالوذمة الرؤيّة (وهي تجمّع السوائل في الرّئة)، والعدوى الفيروسيّة، والتهاب القصبات المُزمن، والرّبو، حتى وإن ظهرت بشكل طبيعيّ في بعض الحالات، أمّا اللون الأصفر فيظهر عند الإصابة بالتهاب القصبات الحاد، أو التهاب الرئة الحاد، ويدل اللّون الأخضر على الإصابة بالالتهاب الرئويّ كذلك، وخرّاج الرئة، والتهاب القصبات المُزمن، ومرض توسّع القصبات، أما اللونان البنيّ والأسود فيظهران عند الإصابة بالتهاب القصبات المزمن، أو التهاب الرئتين المزمن، وكذلك في مرض السلّ، وسرطان الرئة، ويعتبر اللون الأحمر دلالة على التهاب الرّئة، وسرطان الرئة، والسلّ، والانسداد الرئويّ، وقد تبدو الدلالات مُتشابهةً لمختلف الألوان، لكنّها تأتي بدرجات مُتفاوتة ويبقى الطبيب المُختصّ الأقدر على التّمييز بينها.

اسباب البلغم

هُناك عِدّة أسباب لحُدوث مشكلة البلغم، ولكن يُمكن تنبؤ حدوث البلغم فور وجود هذِه العلامات عليه، فيجب أن يتمّ عِلاج البلغم قبل حُدوثه، ومن أهمّ هذه الأسباب التي تظهر على الشخص قبل حدوث مشكلة البلغم هي ما يلي:

الاصابة بأمراض الشتاء من الرشح والأنفلونزا والزكام.

التهاب الحلق.

نزلات البرد.

الإصابة بالحساسية الموسمية.

للبلغم مصاب دائمًا لحالات الأنفلونزا بسبب تغطية البلغم للأعضاء و جعلها رطبة كما أنه يعمل كنوع من المناعة ضد البكتيريا .

يحدث غالبًا نتيجة لتسيل الأنفي الذي يصاحب الحساسية و نزلات البرد و تناول بعض الأدوية كأدوية ارتفاع ضغط الدم و انحراف الحاجز الأنفي لو ظهر رائحة كريهة له بعد 10 أيام عليك الإتصال بالطبيب .

قد يحدث نتيجة لتتعرض لوبر الحيوانات كثيرًا .

طرق علاج البلغم

من أهمّ الأطعمة التي يُمكن أن تُساعد على علاج البلغم، والتخلّص من هذه المُشكلة هي ما يلي ويجب اتّباع الخطوات بشكلٍ صَحيح من أجل التخلص بشكل نهائي من مشكلة البلغم.