تراند اليوم : كايت تقدّم طفلها الثالث بزيّ يستحضر طيف الأميرة ديانا

حرصت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون على تقديم طفلها إلى وسائل الإعلام والعالم بعد ساعات قليلة على ولادته. وكان قصر كينسينغتون قد أعلن يوم أمس الاثنين عن ولادة الطفل الثالث للأمير ويليام ودوقة كامبريدج عند الساعة الحادية عشرة صباحاً لتظهر كايت في مساء اليوم نفسه لتقدّم طفلها إلى صحافيي وسائل الإعلام المجتمعين أمام مستشفى الولادة بعد 7 ساعات فقط على ولادته.

دوق ودقة كامبريدج والطفل الجديد

وقد بدت كايت ميدلتون كالعادة مشرقة وأنيقة، حيث اختارت للمناسبة ثوباً باللون الأحمر تزيّنه ياقة بيضاء مخرّمة حمل توقيع جيني بيكهام، وهي إحدى مصمماتها البريطانيات المفضلات. واللافت أن خيارها هذا يستحضر إطلالة حماتها الأميرة ديانا لدى خروجها من المستشفى بعد ولادتها ابنها الثاني الأمير هاري منذ 33 عاماً.

كايت بكامل أناقتها وإشرقها بعد ساعات قليلة على الولادة كايت بعد ولادة الأمير جورج في إطلالة مسوحاة من زي ديانا لدى إنجابها الأمير ويليام

وكانت كايت اعتمدت إطلالة تحمل توقيع جيني بيكهام أيضاً لدى خروجها من المستشفى في العام 2015 بعد ولادة الأميرة شارلوت بثوب زيّنته أزهار بلوني الأبيض والأصفر.

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إطلالة كايت في 2015 بعد ولادة طفلتها شارلوت

كما اعتمدت ثوباً من المصممة نفسها بعد خروجها من المستشفى لدى ولادة ابنها البكر الأمير جورج في العام 2013، حيث ارتدت ثوباً أزرق تزيّنه نقاط البولكا البيضاء يذكّر إلى حدّ بعيد بإطلالة الأميرة ديانا لدى خروجها من المستشفى لدى ولادة الأمير ويليام منذ 35 عاماً.

إطلالت كايت في 2013 بعد ولادة الأمير جورج