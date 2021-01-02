تراند اليوم : كارلا حداد: وحيدة في برنامجي الجديد

عرفت كارلا حداد شهرة على قناة lbci حيث قدّمت برامج عدة على شاشتها أبرزها «يا ليل يا عين» (العام 2006) إلى جانب زوجها الممثل طوني أبو جودة.

كما إزدادت شهرتها عندما إنتقلت إلى قناة mtv حيث تولّت مهام برنامج «الرقص مع النجوم» مع وسام بريدي الذي يدور في فلك منافسة الفنانين في ميدان الرقص.

غابت حداد في الخريف الماضي عن تقديم موسم جديد من «الرقص مع النجوم» (إنتاج جنان ملاط)، لأن العمل يحتاج إلى ميزانية وبالتالي سيتمّ عرضه مرة كل عامين.

لكن لن تنتظر حداد طويلاً كي تعود للمشاهدين، إذ صوّرت قبل أيام حلقة تجريبية من عمل تلفزيوني ترفيهي فنّي لصالح قناة mtv.

قالت حداد ان المقدمة تم تصويرها لتلك الحلقة، مُكتفية بالقول إنها ستعلن عن تفاصيل المشروع فور الموافقة عليه والبدء بعرضه.

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عند سؤال كارلا عمّا إذا كانت تتشارك مع زميل لها في تقديم البرنامج المنتظر، تجيب «لا، لوحدي بدي قدمو. ما في إلا «الرقص مع النجوم» قدّمتو مع وسام والباقي لوحدي».

يُذكر أن آخر إطلالة لحداد كانت خلال توزيع جوائز الـ«موركس» التي أقيمت الاسبوع الماضي في كازينو لبنان وعرضت مباشرة على الهواء على قناة mtv.

فهل تنجح حداد في خطوتها الجديدة وتطلّ في عمل ترفيهي، أم تعود الخريف المقبل بموسم منتظر من «الرقص مع النجوم»؟.