تراند اليوم : مسلسلات رمضان 1439 ...  اسماء مُسلسلات رمضان الخليجية و الكويتية 2018

أسماء مسلسلات رمضان الخليجية 2018، حيث تُعتبر المُسلسلات الخليجية فاكهة الدراما العربية في كُل موسم رمضاني، لا يستغني المُشاهد العربي عنها، بل يُفضلها على كثير من المُسلسلات، ولكم أيضاً اسماء مُسلسلات رمضان الكويتية للموسم الجديد 2018، والمقرر عرضها على شاشات التلفزة الخليجية والعربية خلال شهر رمضان المُبارك، وكان بعض مشاهير الدراما في الكويت، قد شاركوا مُتابعيهم أسماء أعمالهم الفنية التي سَتعرض في رمضان، إلى جانب ذكر تفاصيل عن قصصها وأحداثها، والأبطال المُشاركين في العمل الدرامي، وعلى مر العصور إكتسبت الدراما الكويتية شهرة واسعة، وسطع أسماء نجومها في عالم الفن والدراما في الخليج والوطن العربي، كما أنها تفوقت على الدراما في الدول الخليجية الأخرى، ولا مُبالغة في قول أن الدراما الكويتية هي من صنعت مجد الدراما الخليجية.

تواصل الدراما الخليجية نجاحها على المستوى الخليجي والعربي، من خلال سلسلة من الأعمال الدرامية الدسمة، التي تتناسب مع إهتمامات المشاهد الذي سيكون على موعد مع فُرجة مُمتعة.

مسلسل الدراما عطر الروح: من إخراج محمد القفاص، تأليف علاء حمزة، ومن بطولة نخبة من النجوم من بينهم النجمة الكويتية هدى حسين، عبد الرحمن العقل، عبدالمحسن النمر، أحمد السلمان، من المقرر أن يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2018.

قصة المسلسل: تدور أحداث العمل حول معلمة في العقد السادس من عمرها، تواجه ظروفاً صعبة من الجحود والنكران، فتقرر أن تبتعد لتعيش في عزلة عن الجميع، فإذا بها تواجه تحديات جديدة وأصعب.

مسلسل الكوميديا واحد مهم: من إخراج نعمان حسين، وتأليف ضيف الله زيد، ومن بطولة كلا من طارق العلي، وفخرية خميس، والنجمة منى شداد.

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قصة المسلسل: تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول بعض القضايا في المجتمع الخليجي، وطرق تصحيحيها .

مسلسل الدراما عزوتي: من إخراج مناف عبدال، وتأليف مريم القلاف، ومن بطولة خالد أمين ، إلهام الفضالة ، وفاطمة الصفي، وفهد الصالح، ويُعتبر المسلسل ذو طابع اجتماعي وقصته مأخوذة عن رواية (فتاة من المقهى) للكاتبة مريم القلاف.

قصة المسلسل: تدور الأحداث في ضوء مشاكل الأسرة والأبناء، والتركيز على الطابع التربوي وعلاقة الأبناء بالآباء.

من المقرر أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.

مسلسل الدراما سموم (المعزب ج2): من تأليف أحمد جوهر، وبطولة كلا من سعد الفرج، سعد الفرج، ميس كمر، ومنى شداد.

قصة المسلسل: تدور أحداث الجزء الثاني في قالب تراثي متناولا العديد من الأحداث والمواقف الاجتماعية، حيث صراع بين شخصيتي الفرج وجوهر.

مسلسل الدراما حلوة الأغصان: من إخراج مناف عبدال وتأليف جاسم الجطيلي، ومن بطولة حياة الفهد، وخالد أمين، ونور الغندور، ويعقوب عبدالله.

قصة المسلسل: يستعرض المسلسل بعض القضايا الاجتماعبية والإنسانية والتي يتم عرضها بشكل مليء بالمفاجآت.

مسلسل روز باريس: من إخراج حمد البدري، وتأليف سحاب، ومن بطولة محمد المنصور، انتصار الشراح، وأحمد السلمان، وهيا عبدالسلام.

قصة المسلسل: يتناول المسلسل الكثير من القضايا الإنسانية الاجتماعية، حيث الفتاة روز التي ولدت من أم فرنسية، وأب كويتي، وتعاني من مرض القلب، فتضطر لإجراء عملية جراحية في فرنسا، حيث تلتقي بالشاب “مشاري” هناك وتتعلق بحبه.

تتميز الدراما الكويتية بطابعها الإجتماعي في المقام الأول، حيث تعرض قضايا إجتماعية، أسرية وعائلية قريبة جدا من الواقع، وتُناسب إهتمام المشاهد العربي والخليجي على وجه الخصوص، ويقدم بطولة هذه الأعمال نخبة من أشهر نجوم الفن الكويتي، الذين أصبح لهم عشاق في كل الوطن العربي، في هذا المقال نستعرض لكم متابعينا اسماء مسلسلات رمضان الكويتية الجديدة 2018.

اسماء المسلسلات الكوينية في رمضان 2018

المشاهد الخليجي والعربي سيكون على موعد مهع المتعة والإثارة والتشويق، حيث ستطلف الدراما الكويتية باقة من مسلسلاتها بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن أجل أن تحتار عزيزي القارئ المسلسل الذي تريد مشاهدته، نعرض لك المسلسلات الكويتية الجديدة في رمضان 2018، مع سرد أحداثها وقصصها مختصرة.

مسلسل الدراما سموم (المعزب ج2): من تأليف أحمد جوهر، وبطولة كلا من سعد الفرج، سعد الفرج، ميس كمر، ومنى شداد.

قصة المسلسل: تدور أحداث الجزء الثاني في قالب تراثي متناولا العديد من الأحداث والمواقف الاجتماعية، حيث صراع بين شخصيتي الفرج وجوهر.

مسلسل الدراما حلوة الأغصان: من إخراج مناف عبدال وتأليف جاسم الجطيلي، ومن بطولة حياة الفهد، وخالد أمين، ونور الغندور، ويعقوب عبدالله.

قصة المسلسل: يستعرض المسلسل بعض القضايا الاجتماعبية والإنسانية والتي يتم عرضها بشكل مليء بالمفاجآت.

قصة المسلسل: تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول بعض القضايا في المجتمع الخليجي، وطرق تصحيحيها .

مسلسل الدراما عزوتي: من إخراج مناف عبدال، وتأليف مريم القلاف، ومن بطولة خالد أمين ، إلهام الفضالة ، وفاطمة الصفي، وفهد الصالح، ويُعتبر المسلسل ذو طابع اجتماعي وقصته مأخوذة عن رواية (فتاة من المقهى) للكاتبة مريم القلاف.

قصة المسلسل: تدور الأحداث في ضوء مشاكل الأسرة والأبناء، والتركيز على الطابع التربوي وعلاقة الأبناء بالآباء.

من المقرر أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.

مسلسل الدراما عطر الروح: من إخراج محمد القفاص، تأليف علاء حمزة، ومن بطولة نخبة من النجوم من بينهم النجمة الكويتية هدى حسين، عبد الرحمن العقل، عبدالمحسن النمر، أحمد السلمان، من المقرر أن يعرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2018.

قصة المسلسل: تدور أحداث العمل حول معلمة في العقد السادس من عمرها، تواجه ظروفاً صعبة من الجحود والنكران، فتقرر أن تبتعد لتعيش في عزلة عن الجميع، فإذا بها تواجه تحديات جديدة وأصعب.

مسلسل الكوميديا واحد مهم: من إخراج نعمان حسين، وتأليف ضيف الله زيد، ومن بطولة كلا من طارق العلي، وفخرية خميس، والنجمة منى شداد.