تراند اليوم : روان عليان تستعد لطرح "يادوب الليل يليّل"

القاهرة/الخليج 365 / تستعد المطربة روان عليان لطرح أغنية جديدة بعنوان "يا دوب الليل يليّل" على قناتها الرسمية على "يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تسجيلها بعد أيام.

الأغنية كتب كلماتها تامر حسين وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف وماستر ياسر أنور، ولم تحسم روان حتى الآن إن كانت ستقوم بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب أم لا.

جدير بالذكر أن روان عليان مطربة مصرية فلسطينية شاركت في الموسم الرابع من برنامج المسابقات الشهير "اراب أيدول" عام 2016، واستقرت في القاهرة منذ عدة أشهر، قدمت فيهم الأغنية الوطنية "تاريخ وحاضر" بالاشتراك مع المطرب محمد حسن، وكلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع طارق عبد الجابر ، وإخراج بتول عرفة.