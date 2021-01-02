تراند اليوم : برنامج رامز 2018 :: رامز جلال تحت الثلج 2018

رامز جلال تحت الثلج 201 سوف نتحدث عن رامز الذي اصبح يقدم اشهر البرامج في شهر رمضان والتي يوقع في شباكه ابرز النجوم ويرعبهم وفي اعلان رامز جلال فى رمضان 2018 الأكثر جدلًا والذي تدُور حوله الكثِير من علامات الإستفهام التي تتعلّق بالمشاهد المُرعبة والأماكن التي سيقُوم بأداء مشاهد البرنامج فيها ومن هُم الضيوف، وفي تسريبات غير رسميّة سنتعرف على أسماء بَعض الضيوف وتفاصِيل البرنامج الذي يتمّ عرضه في شهر رمضان المُبارك القادم 2018 مع تكتيم إعلامي كبير على البرنامج الجديد الذي تمّ تسميته رامز تحت الثلج، وسنتعرف على اعلان رامز جلال فى رمضان 2018 وكامل التفاصيل التي تمكّنا من الحصول عليها في تسريبات غير رسمية.

رامز جلال تحت الثلج 2018

تستقبل روسيا هذا العام مونديال 2018 ورامز يستغل هذه الفرصه وهذا الوجود لهذا العدد من الجماهير والنجوم ليصنع فيهم ما كان يصنع في سابقيهم في برامجه السابقه وفي هذا البرنامج الذي أثر الجدل خلال العوام السابقة والذي عرف بمشاهده المرعبة والمُخيفة والتي يقوم من خلالها باستضافة مجمُوعة من الضيوف وإيقاعهم في شارك مقالبه التي قد تودي بحيات أحد الضيوف من خلال تعريضه لكم كبير من الضغط والخوف في تجربة فريدة من نوعها يمر بها الضيف في لحضات تكاد تكون قريبة من الموت.

ويقوم رامز جلال بستدراج ضحاياه والذين يكونو من أصدقائه أو من المقربين منه في الكثير من الأحيان، من خلال دعوته لحضور برنامج عن طريق أحد المذيعين المشهورين الذي يقوم بدولره بدعوة الضيف وتقاضي مبلغاً من المال مقابل كل ضحية يوقع به.

وتدور أحداث البرنامج الجيدد الذي سيتم عرضه خلال رمضان المقبل والذي يحمل إسم رامز تحت الثلج سناريوهين الأول تدور أحداثه في نقق تحت الثلج ، حيثُ تتعطل السيارة التي تقل الضيف، وتبدأ مشاهد إخافة الضيف من خلال أسواط وفرقاعات ومشاعد أشباح يضهر من خلالها رامز جلال ليلقي الرعب في قلوب الضيوف.

أما السيناربو الثاني فإنه يدور حول سيارة تقل الضيف إلى موقع التصوير في البلاد البيضاء بروسيا وأثناس الإنتقال إلى موقع التصوير تعلق عجلات السيارة في الثلج ، ومن بعد ذلك تبدأ أحداث البرنامج في خروج حشرات وأسواط غريبة وحيوانات مفترسة تحاول الهجوم على الضيف لإلقاء الذعر في قلبه.

ضحايا رامز تحت الثلج 2018

تمّ تسريب صور بعض الضحايا لبرنامج رامز تحت الثلج الذين وقعوا في شباك رامز جلال، ليخُوضوا تجربة الخوف والرعب التي أعدّها لهم رامز جلال في برنامج المقالب الرمضاني الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

اقرأ أيضاً

يضُم البرنامج عددًا من نجوم كرة القدم بالإضافة إلى عدد مِن الأسماء التي تُمكّنا من التعرف عليها وهُم الفنانة نادية الجندي وسارة سلامة ومايا دياب ومنّة شلبي وصفية العمري وغيرهم من المثلين والفنانين والمشاهير الذين أوقع بهم رامز جلال.

قدمنا لكم في هذه المقالة حديث مطول عن برنامج رامز تحت الثلج الذي سوف يقدمه في ارض روسيا ويوقع به كبار نجوم كرة القدم الذين سوف يحضرون الي مونديال روسيا هذا العام، واتمني ان يكون ماقدمناه لكم عن هذا البرنامج الرمضاني الذي سوف يعرض بعد افطار كل يوم من شهر رمضان المقبل ان شاء الله