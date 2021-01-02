تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 القائمة الكاملة لـ مسلسلات شهر رمضان 2018 : تفاصيل مسلسلات رمضان 1439 الدرامية

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القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2018، وتفاصيل الأعمال الدرامية وقائمة أبطالها المشاركين:

1- مسلسل المرآة السوداء

يحمل المسلسل فكر ورؤية معز مسعود الباحث بقسم الإلهيات بجامعة كامبريدج، وكان فى البداية يخطط لتنفيذه كعمل سينمائي يتناول الإرهاب والتطرف ويفضح ويكشف نيات أربابهما الخبيثة، ولكن تم تحويل الفكرة إلى مسلسل درامي فكري ضخم يتولى كتابته الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب، من إخراج محمود كامل.

2- مسلسل الوصية

يشارك النجم أكرم حسني والإعلامي أحمد أمين فى سباق رمضان المقبل من خلال «الوصية»، يعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة في إطار قصص كوميدية مبتكرة، يتم الاعتماد خلالها على ضيوف الشرف أبرزهم أحمد فهمي وهشام عباس، المسلسل من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمى، ومن إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة «كي ميديا» للمنتج كريم أبو ذكرى.

3- مسلسل الرحلة 710

يتصدر الفنان السورى باسل الخياط بطولة مسلسل «الرحلة 710»، يخوض فيه رحلته مع مرض السرطان، والذى انطلق تصويره الأيام الماضية بين شوارع وسط البلد وإحدى الفيلات بمجمع النخيل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وينقل العمل مشاعر الخوف والإحباط واليأس والأمل التى يشعر بها المرضى، ويقدم العمل هذه المشاعر عبر محطات متعددة.

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4- مسلسل سك على إخواتك

يخوض نجم «مسرح مصر» على ربيع، سباق مسلسلات رمضان 2018 بمسلسل «سك على إخواتك»، الذي انطلق تصويره قبل أيام بمدينة الإنتاج الإعلامي والقرية الذكية، من أجل الانتهاء من التصوير فى الوقت المحدد للحاق بموسم عرضه، المسلسل سيناريو وحوار إياد شهاب، من إخراج وائل إحسان، تدور أحداثه حول شاب صعيدي يدعى (سعادة) -يجسده الفنان على ربيع- يعمل ممرضا بوحدة بيطرية داخل إحدى محافظات الصعيد، وتقع العديد من الأحداث الكوميدية فور انتقاله إلى مصر.

5- مسلسل لعنة كارما

تشارك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي فى رمضان المقبل من خلال «لعنة كارما» من تأليف عبير سليمان وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج ممدوح شاهين، يواجه المسلسل العديد من الأزمات التي قد تتسبب بخروجه من ماراثون رمضان المقبل.

6- مسلسل ضد مجهول

تحرص الفنانة غادة عبد الرازق، منذ عام 2010، على حجز مكان خاص فى السباق الرمضاني من كل عام، وساعدها فى ذلك النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها «زهرة وأزواجها الخمسة»، وتخوض الماراثون المقبل من خلال مسلسل «ضد مجهول» والذي انطلق تصويره في إحدى الفلل بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، ويشارك في بطولته الفنان فراس سعيد، ويدور حول جريمة اغتصاب.

7- مسلسل أخلاق للبيع

يعود الفنان محمد هنيدي إلى الدراما بعد غياب سبع سنوات بمسلسل «أخلاق للبيع» المأخوذ عن رواية «أرض النفاق» للكاتب يوسف السباعي، التي صدرت فى أربعينيات القرن الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا فور تحويلها إلى عمل سينمائي قدمه الثنائي الرائع شويكار وفؤاد المهندس.

8- مسلسل نسر الصعيد

كما يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد «نسر الصعيد»، الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب عامين لانشغاله بتأدية الواجب الوطني، تدور أحداث المسلسل حول ضابط صعيدي يدعى (زين) يخدم فى القوات المسلحة، ثم ينتقل إلى سيناء لتحدث العديد من الأحداث غير المتوقعة.

9- مسلسل أيوب

يخوض الفنان مصطفى شعبان سباق رمضان المقبل من خلال مسلسل «أيوب» للكاتب محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، تدور الأحداث في إطار اجتماعي حول موظف فى أحد البنوك يدعى «أيوب» يتعرض للظلم ويُسجن بسبب تورطه فى قضية، وعقب خروجه من السجن يقرر الانتقام ويتحول لنصاب ويقوم بسرقة البنك الذي كان يعمل فيه.

10- مسلسل اختفاء

فيما تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مسلسلها «اختفاء» من أجل خوض ماراثون رمضان المقبل، وتجسد خلاله دور «دكتورة جامعية» في روسيا، تبحث عن زوجها -قبل أن تعود إلى مصر- الذي يختفى في ظروف غامضة وتحاول أن تحل لغز اختفائه ومن هنا تكتشف العديد من المفاجآت، المسلسل من تأليف وإخراج أحمد مدحت، إنتاج شركة العدل جروب.

11- مسلسل قانون عمر

يستعد الفنان حمادة هلال لخوض الموسم الدرامي خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل «قانون عمر»، الذي يجرى تصويره حاليًا، ويقدم الطبقة الاجتماعية المتوسطة ورحلة كفاح أحد الشباب لكن بشكل مختلف فهل ينجح أم يتورط؟

12- مسلسل بنى يوسف

تخوض الفنانة يسرا الماراثون الرمضاني بمسلسل «بني يوسف» الذي تتولى إنتاجه شركة العدل جروب، وكعادتها حرصت على إعطاء الفرصة لعدد من الشباب ذوي المواهب، يكتب المسلسل محمد محرز وأمين جمال، ويتولى إخراجه محمد على.

13- مسلسل عوالم خفية

يواصل الزعيم عادل إمام تصوير مسلسله الجديد «عوالم خفية» داخل استديو النحاس بالجيزة، يضم المسلسل قائمة طويلة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا ومنى زكي وكريم عبد العزيز.

14- مسلسل فوق السحاب

يواصل الفنان هاني سلامة تصوير مسلسله الجديد «فوق السحاب» الذي تم تصوير بعض مشاهده فى موسكو عاصمة روسيا، تدور قصته فى إطار من التشويق والأكشن حول شاب مصري نشأ فى حارة شعبية وتدفعه ظروف للسفر إلى روسيا للبحث عن عمل، وهناك يتعرف على طالب خليجي بموسكو، وينضما سويا إلى المافيا.

15- مسلسل منطقة محرمة

يخوض الفنان خالد النبوي السباق بمسلسل «منطقة محرمة»، يجسد خلالها دور إعلامي وتدور الأحداث فى منطقة بالصحراء بها لعنة ويقع «النبوي» فى حب فتاة تقوم بحكاية اللعنة التي حلت على هذه المنطقة، المسلسل من تأليف يوسف حسن، وإخراج محمد بكير.

16- مسلسل كلبش 2

يعد النجم أمير كرارة أحد المنافسين وبقوة خلال رمضان 2018، بل ويتميز عن غيره من الفنانين المشاركين في الماراثون الرمضاني المقبل، بنجاحه في فرش أرضية فى قلوب المشاهدين، بعد نجاح مسلسله «كلبش» في الحصول على ردود فعل قوية وإشادات إيجابية من جانب النقاد وجمهور الـ«سوشيال ميديا»، يواصل حاليًا تصوير الجزء الثاني من العمل، الذي يشهد العديد من المفاجآت.

17- مسلسل «ليالى أوجيني»

بدأ الفنان التونسى ظافر العابدين تصوير مسلسله الجديد «ليالى أوجيني» الذى يخوض من خلاله سباق رمضان المقبل، ويراهن الجميع على هذا المسلسل وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه «العابدين» الموسم الماضى والاستحواذ على نسب عالية من المشاهدة بالمقارنة مع الأعمال الدرامية الأخرى، بالإضافة إلى تألقه خلال الأعوام الماضية فى الدراما المصرية وحرصه على حجز مكان له خلال السباق الأشرس على مدار العام، وفي العمل الجديد يبتعد ظافر العابدين عن الحاضر ليعود إلى حقبة الأربعينيات.

18- مسلسل «ربع رومي»

يبدو أن «مسرح مصر» كان «وش الخير» على العديد من المواهب الكوميدية التي شاركت فيه، إذ يشهد موسم رمضان المقبل، حضورا قويا لأبطال هذه العروض المسرحية، وبعضهم يخوض بطولته المطلقة الأولى، بعد نجاحه فى إقناع المنتجين بأنه نجم يمكن تسويق العمل الدرامي من خلاله، ويأتي على رأسهم الفنان مصطفى خاطر؛ فبعد نجاح تجربته مع النجمة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "هربانة منها"، يخوض الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسله «ربع رومي»، الذي بدأ تصويره الأيام الماضية فى الديكور الخاصة به داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

19- مسلسل «عزمي وأشجان»

يواصل الثنائى حسن الرداد وإيمى سمير غانم تصوير مسلسلهما الجديد «عزمى وأشجان»، الذي يخوضان به سباق رمضان المقبل، ويظهران فى عمل جديد يحمل اسم حقق نجاحًا وصدى كبيرًا على السوشيال ميديا، فهو مأخوذ عن شخصيتين سبق وتم تقديمهما فى مسلسل «طائر الحب»، ويمثل هذا المسلسل عودة للثنائى لشاشة رمضان؛ حيث ظهرت إيمى سمير غانم كضيف شرف العام الماضي، بينما ابتعد «الرداد» عن الدراما التليفزيونية منذ تقديمه لـ«حق ميت» وشارك بعده فى عمل لبنانى بعنوان «مدرسة الحب»، فهل تكون عودتهما قوية؟

20- مسلسل «رسايل»

تخوض الفنانة مي عز الدين سباق رمضان المقبل من خلال مسلسل «رسايل» الذي تم تأجيله العام الماضي بسبب ضيق الوقت وتعدد أماكن التصوير، حرصت مي عز الدين أثناء التحضير لمسلسلها على الاحتفاظ بشركاء النجاح والذين سبق وحققت معهم نجاحًا كبيرًا وحصلت على إشادات واسعة من قبل الجمهور، حيث تتعاون مع المخرج إبراهيم فخر، ليكون بذلك التعاون الثالث على التوالى بعد مسلسل «وعد» والذي عرض في موسم رمضان قبل الماضي.

21- مسلسل «أبو عمر المصري»

يواصل الفنان أحمد عز تصوير مسلسله «أبو عمر المصري» الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب أربعة اعوام، المسلسل مأخوذ عن روايتين للكاتب الكبير عز الدين شكرى فشير، وسيناريو مريم نعوم، ويدور حول شاب يعمل بالمحاماة يدافع عن المظلومين، ويتورط فى جريمة قتل لأحد كبار ضباط الداخلية، ولا يجد أمامه سوى الهروب خارج مصر، ليحاول إثبات براءته والبحث عن القاتل الحقيقى، المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة تى فيجن لطارق الجنايني.

22- مسلسل «أمر واقع»

ويُعد مسلسل «أمر واقع» البطولة المطلقة الأولى للفنان كريم فهمي، كان آخر مشاركاته مسلسل «اختيار إجباري» بطولة جماعية للفنان أحمد زاهر وخالد سليم، الذي عرض فى يناير العام الماضي، ويشهد المسلسل الحالى تكرار التعاون بينه وبين المخرج مجدي السميري، ويُشاركه فيه كل من نجلاء بدر، أحمد وفيق، ريم مصطفى وملك قورة، ومن تأليف محمد رفعت وإنتاج مصطفى العوضي، وتدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة -الفنان كريم فهمي- مكلف بالقبض على عدد من الإرهابيين قبل تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

23- مسلسل المعجزة

تشارك الفنانة دينا الشربيني فى سباق رمضان المقبل من خلال مسلسل «المعجزة»، لتخوض أولى بطولاتها المطلقة بمشاركة مصطفى فهمى، عمر السعيد، محمد شاهين، أحمد العوضى، صفاء الطوخى، محمد حمدى، ياسر على ماهر وآية سماحة، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج شريف إسماعيل وإشراف على الإخراج أحمد نادر جلال.

24- مسلسل «رحيم»

يواصل الفنان ياسر جلال تصوير أحداث مسلسله الجديد «رحيم» الذي يخوض به سباق رمضان المقبل في ثاني بطولاته المطلقة بالدراما التليفزيونية، بعد النجاح الكبير الذي حققه رمضان الماضي من خلال «ظل الرئيس»، ليتعاون هذا العام مع مجموعة فنون مصر والمخرج محمد سلامة والسيناريست محمد إسماعيل أمين فى «رحيم»، بمشاركة اللبنانية نور، محمد رياض، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، الراقصة دينا وإيهاب فهمى.

25- مسلسل «خط ساخن»

يواصل المخرج حسني صالح تصوير مسلسل «خط ساخن» للفنانة سلاف فواخرجي وحسين فهمي، المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول العديد من القضايا التي شغلت المصريين في الآونة الأخيرة، المسلسل من تأليف فوزية حسين، وإنتاج أحمد الجابرى.

26- مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»

تواصل زينة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد «ممنوع الاقتراب أو التصوير» الذي تجسد فيه شخصية فنانة تصل إلى قمة النجومية وتتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، المسلسل من تأليف محمد الصفتى وإخراح زياد الوشاحى وإنتاج أمير شوقي، يشارك فى بطولته نسرين أمين، فتحى عبد الوهاب، محمد شاهين، أحمد العوضى، مى القاضى وأحمد فؤاد سليم.

27- مسلسل «بركة»

يخوض الفنان عمرو سعد ماراثون رمضان المقبل من خلال «بركة»، تدور أحداث المسلسل فى إطار بوليسى أكشن كوميدى اجتماعى، (بركة) اسم الشخصية التي يجسدها «سعد» ضمن أحداث المسلسل، حيث يتورط فى قضية كبيرة ومع تصاعد الأحداث يحاول أن يثبت براءته، ويتولى كتابة العمل محمد الشواف، ويشارك فى بطولته هالة صدقي، كمال أبو رية، عايدة رياض وهنادى مهنى، من إخراج محمد بركة والذي يخوض أولى تجاربه الدرامية.

28- مسلسل «طايع»

يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير مسلسله الجديد «طايع»، الذي تدور أحداثه حول شاب صعيدي خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكنه بالمصادفة يقع فى العديد من المشاكل ليتورط في تهريب الآثار، فما الذي يحدث له وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة، ويتولى كتابة العمل آل دياب «محمد وخالد وشيرين»، يشارك في البطولة صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، سلوى محمد علي، من إخراج عمرو سلامة.

29- مسلسل «بالحجم العائلي»

يعود الفنان يحيى الفخراني إلى سباق رمضان المقبل من خلال مسلسله الجديد «بالحجم العائلي» بعد غيابه عن الموسم الماضي، يشاركه فى البطولة الفنانة ميرفت أمين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول ‎سفير سابق، ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعمًا في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، ويتولى كتابته محمد رجاء، من إخراج هالة خليل.

30- مسلسل «أفراح إبليس 2»

كما يواصل النجم السوري جمال سليمان، تصوير مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، الذي انضم مؤخرًا إلى قائمة مسلسلات رمضان 2018، ويستكمل الجزء الثاني أحداث الأول، التي وقعت فى الصعيد، لكنه يتطرق إلى قصة جديدة هي الخلايا النائمة لجماعة داعش فى الصعيد، وكيف يعملون على تجنيد الشباب، هو من تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.

31- مسلسل «أهو ده اللي صار»

تخوض الفنانة روبي ماراثون رمضان المقبل من خلال «أهو ده اللي صار»، الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول المعاناة التي تقابلها المرأة الصعيدية، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة، هو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم علي.