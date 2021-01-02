تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 مصر pdf :: امساكية شهر رمضان 2018 مصر في جميع المحافظات المصرية

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امساكية رمضان 2018 مصر pdf ننشر لكم أيها الصائمون حول العالم امساكية شهر رمضان 2018 مصر في جميع المحافظات المصرية، حيث ان الشهر المبارك يهل علينا خلال ايام قليلة من اجل البدء بالتجهيز لاستقبال الشهر المبارك شهر رمضان 2018 في مصر، لذلك هناك نسبة كبيرة من المواطنين المصريين لا يعرفون مواقيت الصلاة في مناطقهم، لهذا فان امساكية شهر رمضان 2018 يمكن توزيعها على السكان والمساجد المتنوعة في المحافظات المصرية جميعها، حيث تحتوي الجمهورية المصرية على 25 محافظة مصرية، هذا الامر الذي يبين المساحة الكبيرة لمصر، لذلك سوف نقوم في مقالنا التالي بالتعرف على صور امساكية شهر رمضان 2018 مصر وجميع المحافظات المصرية تابعونا.
صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 مصر
نضع بين ايديكم زوارنا الكرام صور امساكية شهررمضان المبارك 2018 مصر، ايضا صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في جميع المحافظات المصرية ال25، حيث هناك الكثير من الامساكيات للشهر الفضيل التي تختلف فيها المواقيت من محافظة لاخرى، لذلك سوف نزودكم بامساكية المحافظة المصرية كاملة التالية: الاسكندرية، الاسماعيلية، اسوان، اسيوط، الاقصر، البحر الاحمر، البحيرة، بني سويف، بورسعيد، جنوب سيناء، الجيزة، الدقهلية، دمياط، سوهاج، السويس، الشرقية، شمال سيناء، الغربية، الفيوم، القاهرة، القليوبية، قنا، كفر الشيخ، مطروح ، المنوفية، المنيا، الوادي الجديد،.
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|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
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|03:37 pm
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|08:31 pm
|الثلاثاء
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|06 يونيو, 2018
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|الخميس
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|11:59 am
|03:38 pm
|07:03 pm
|08:33 pm
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|الأحد
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|10 يونيو, 2018
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|12:00 pm
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|الاثنين
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|11 يونيو, 2018
|03:14 am
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|08:34 pm
|الثلاثاء
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|12 يونيو, 2018
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|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
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|07:05 pm
|08:35 pm
|الخميس
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|14 يونيو, 2018
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|07:05 pm
|08:35 pm
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