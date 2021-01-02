تراند اليوم : "سيلفي" على جسر كاد يخطف حياة 3 شابات

تعرضت ثلاث شابات، بينهن مراهقتان، لإصابات وكسور متفاوتة الخطورة، بعد سقوطهن من جسر متهالك، حيث كن يلتقطن صورة "سيلفي".

وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الحادث المرعب وقع على جسر سكة حديدة فوق نهر كايس بمنطقة كاستيلو دو بياوي في البرازيل.

وأوضح المصدر أن الجهة التي وقفت فوقها الشابات انهارت بشكل مفاجئ، حين شرعن في التقاط صورة سيلفي، وذلك بسبب تهالك البنية التحتية.

وتابع "الفتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و22 عاما، وسقطن من ارتفاع 10 أمتار.. لحسن حظهن لم تفقد إحداهن حياتها".

ونشرت السلطات المحلية صورة "سيلفي" قبل لحظات من وقوع الحادث، وقالت إن الفتاة الرابعة لم تسقط، إذ كانت بعيدة على الجزء الذي انهار من الجسر.

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وقال الشرطي مارسيلو فريتاس لوسائل إعلام محلية "نجت الفتيات من موت محقق.. لحسن حظهن تم إنقاذهن بسرعة كبيرة من طرف خدمات الطوارئ".

وتلقي السلطات المحلية باللوم على الحكومة الفيدرالية، حيث قالت "الجسر هو من مسؤولية الحكومة الفيدرالية.. بعثنا رسالة إلى وزارة النقل ونحن في انتظار ردها".