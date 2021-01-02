تراند اليوم : ليبيا امساكية شهر رمضان 2018 .. مواعيد الصلاة امساكية رمضان 2018 ليبيا

امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا،هاهو شهر رمضان المبارك يقترب شيئاً فشيء فمن المنتظر أن يبدأ في الخامس عشر من مايو وفقاً للتوقعات الفلكية، فدولة ليبيا التي تعيش ظروف سياسية صعبة وتناحر على السلطة عاشها الشعب الليبي منذ قيامه بالثورة على نظام معمر القذافي، يطمح بأن يحل هذا الشهر عليه وقد استعادت عافيتها وعادت في طليعة الدول العربية وهذا ما نطمح أن يكون من وضع عام يحفظ للناس أمنهم واستقراراهم، ووفقاً لمتابعتنا لما سيكون عليه الحال في شهر رمضان المبارك في ليبيا التي لازالت تتعافى من جراحها وآلامها فقد تحصلنا على صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا، متضمنة وقت الامساك ووقت الافطار كما هو مقرر لها وفقاً لارتباطها بشروق وغروب الشمس.

صور امساكية شهر رمضان 2018 طرابلس

سنبدأ في تقديم صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا، حيث سترون امساكية شهر رمضان طرابلس 2018 وفقاً لما جاء عن وزارة الاوقاف والشئون الدينية في ليبيا.

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الثلاثاء 1 15 مايو 4:14 4:24 6:08 1:04 4:46 7:59 9:31 الاربعاء 2 16 4:13 4:23 6:08 1:04 4:46 8:00 9:32 الخميس 3 17 4:12 4:22 6:07 1:04 4:46 8:01 9:33 الجمعة 4 18 4:11 4:21 6:06 1:04 4:46 8:01 9:34 السبت 5 19 4:10 4:20 6:06 1:04 4:46 8:02 9:35 الاحد 6 20 4:09 4:19 6:05 1:04 4:46 8:03 9:36 الاثنين 7 21 4:08 4:18 6:05 1:04 4:46 8:03 9:37 الثلاثاء 8 22 4:08 4:18 6:04 1:04 4:46 8:04 9:38 الاربعاء 9 23 4:07 4:17 6:04 1:04 4:47 8:05 9:39 الخميس 10 24 4:06 4:16 6:03 1:04 4:47 8:06 9:40 الجمعة 11 25 4:05 4:15 6:03 1:04 4:47 8:06 9:41 السبت 12 26 4:04 4:14 6:02 1:04 4:47 8:07 9:42 الاحد 13 27 4:04 4:14 6:02 1:04 4:47 8:07 9:43 الاثنين 14 28 4:03 4:13 6:01 1:05 4:47 8:08 9:44 الثلاثاء 15 29 4:02 4:12 6:01 1:05 4:47 8:09 9:45 الاربعاء 16 30 4:02 4:12 6:01 1:05 4:47 8:09 9:45 الخميس 17 31 4:01 4:11 6:00 1:05 4:48 8:10 9:46 الجمعة 18 1 يونيو 4:00 4:10 6:00 1:05 4:48 8:10 9:47 السبت 19 2 4:00 4:10 6:00 1:05 4:48 8:11 9:48 الاحد 20 3 3:59 4:09 5:59 1:05 4:48 8:12 9:49 الاثنين 21 4 3:59 4:09 5:59 1:06 4:48 8:12 9:49 الثلاثاء 22 5 3:59 4:09 5:59 1:06 4:48 8:13 9:50 الاربعاء 23 6 3:58 4:08 5:59 1:06 4:49 8:13 9:51 الخميس 24 7 3:58 4:08 5:59 1:06 4:49 8:14 9:51 الجمعة 25 8 3:58 4:08 5:59 1:06 4:49 8:14 9:52 السبت 26 9 3:57 4:07 5:59 1:07 4:49 8:15 9:53 الاحد 27 10 3:57 4:07 5:58 1:07 4:49 8:15 9:53 الاثنين 28 11 3:57 4:07 5:58 1:07 4:49 8:16 9:54 الثلاثاء 29 12 3:57 4:07 5:58 1:07 4:50 8:16 9:54 الاربعاء 30 13 3:57 4:07 5:58 1:07 4:50 8:16 9:55

صور امساكية شهر رمضان 2018 الزويتينة

مدينة الزويتينة من اهم المدن الليبية وفيها عدد كبير من السكان لهذا سعينا لكي تكون امساكية شهر رمضان من بين ما تحصلنا عليه من صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا.

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صور امساكية شهر رمضان 2018 مارسه ال بورايكاه

مدينة مارسه ال بورايكاه هي الأخرى من بين أهم المدن في ليبيا والتي يسعى الكثير من السكان للإطلاع على امساكية شهر رمضان 2018 الخاصة بها من بين ما يتوفر من صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا.



صور امساكية شهر رمضان 2018 اجدابيا

مدينة اجدابيا الليبية فيها تقام الشعائر الخاصة بشهر رمضان في أجواء رمضانية في غاية الجمال وهذه هذه امساكية شهر رمضان 2018 الخاصة بها.

إلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم هذه المجموعة من صور امساكية شهر رمضان 2018 ليبيا، والتي خصصناها لأهم المدن الليبية وهي طرابلس وأجدابيا ومارسه ال بورايكاه وكذلك مدينة الزويتينة.