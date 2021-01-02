تراند اليوم : الفلفل الأسود الروشتة السحرية للقضاء على قشرة الشعر

وكالات - الخليج 365

يعاني العديد من الأشخاص من قشرة الشعر، حيث تسببه من حكة مزعجة، وإحراجا، بسبب تساقطها على الملابس في بعض الأوقات، وتتعدد طرق التخلص من القشرة، بالاستعانة ببعض الوسائل، والأعشاب المفيدة، والتوابل كالفلفل الأسود.

– فوائد الفلفل الأسود للقضاء على قشرة الشعر

1- يعتبر الفلفل الأسود من أهم مصادر مضادات الفطريات، بفعل مادة “الكيتوكونازول” ، التي تحارب الفطريات وتقضي عليها.

2- الفلفل الأسود يعد من أفضل المواد فعالية فى القضاء على القشرة من أول استعمال.

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3- يتميز الفلفل الأسود بالعديد من الفوائد الجمالية للشعر، فهو مضاد للأكسدة، والجراثيم، ويحارب القشرة، ويعيد للشعر حيويته ولمعانه، ويصلح الشعر التالف.

المكونات:

– رشة من الفلفل الأسود.

– ملعقة من خل التفاح.

– كوب من الزبادي.

– عصير ليمونة واحدة.

– القليل من الماء.

طريقة تطبيق الوصفة:

– قومي بمزج جميع المكونات، فى وعاء صغير، وأدهني بها شعرك.

– اتركيه على الشعر لمدة “15” دقيقة.

– قومي بشطف شعرك جيدا بالماء الدافئ.

– يمكنك تكرار هذه الوصفة أسبوعيا، لحين انتهاء القشرة نهائيا.