تراند اليوم : تعرف على 8 تطبيقات ذكية لمساعدة مرضى ألزهايمر

وكالات - الخليج 365

يعاني معظم كبار السن من مرض ألزهايمر، حيث أن مهاراته العقلية والاجتماعية تتضرر بشكل كبير، إلا أن بعض التطبيقات الذكية قد تشكل فرقا وتسهل الحياة اليومية للمرضى.

وفي حال كنت تعرف شخصا يعاني من ألزهايمر أو الخرف، فيستحسن أن تقترح عليه هذه التطبيقات، التي ستسهل حياته:

1- My Reef 3D: لعبة سهلة وممتعة للأشخاص الذين يعانون من الخرف المتقدم. ويتفاعل المستخدمون مع حوالي 14 نوعا مختلفا من الأسماك الافتراضية بطرق متنوعة وطريفة، لتعمل على تحسين الذاكرة.

2- Game Show: يوصف بالتطبيق أيضا بأنه قادر على مساعدة المرضى وتحسين ذاكرتهم. كما أثبت فعاليته بالنسبة لمن يعانون من المراحل المبكرة للخرف. جرى تطوير التطبيق، المتاح على غوغل بلاي وآيتونز، من قبل جامعة كامبريدج.

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3- Talking Tom Cat: لعبة شهيرة تتيح التحدث مع شخصية القطة الرئيسية وخلق نقاش طريف معها، إلى جانب تحريكها وتنظيفها وضربها بالاعتماد على لمس الشاشة. وتبقي هذه اللعبة المستخدمين مشغولين لمدة طويلة.

4- Nymbl: خطر السقوط هو الهاجس الدائم لكبار السن. السقوط يؤدي إلى إصابات بدنية، كما له آثار هائلة على الثقة والصحة النفسية. هذا التطبيق جرى تطبيقه من قبل المقيمين في دار الرعاية في ويست يوركشاير وأظهر نتائج محلوظة، حيث يقدم نصائح حول طرق الاعتماد على النفس وتدريب الجسم على مختلف الأنشطة البدنية.

5- Iridis: تم تطويره من طرف جامعة ستيرلينغ. يقدم المشورة بشأن طريقة تحضير المنزل ليكون ملائما للعيش من طرف مرضى أزلهايمر، مثل الإضاءة وأماكن وضع الأثاث وتقليل مصادر الضوضاء..

6- Timeless: تطبيق فريد من نوعه وبسيط وسهل الاستخدام لمرضى الزهايمر لتذكر الأحداث والبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة، من خلال تقنية التعرف على الوجه عن طريق الذكاء الاصطناعي.

7- Talking Point: تطبيق مجاني تم تطويره من طرف جمعية ألزهايمر في المملكة المتحدة. يهدف إلى خلق فضاء للنقاش والتحاور بين المرضى وعائلاتهم.

8- Walk Through Dementia: تطبيق مفيد يساعد غير المصابين بالمرض على فهم محنة ومشاكل المرضى. يوفر رؤية شاملة حول حالة ومعاناة المرضى.