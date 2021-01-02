تراند اليوم : تردد cbc الجديد

تردد cbc الجديد ، وهي قناة مصرية عامة منوعة تهدف إلى إعلام راقي يطرح ويناقش جميع افكار جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دوراً فعالا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة يناير ,وبناء الدولة المصرية وطرح رؤي وحلول مستفبلية افضل من خلال برامجها المتعددة القناة تقدم باقة متنوعة من البرامج الترفيهة والسياسية القناة اصبحت تجزب ملايين المشاهدين العرب والمصريين الهدف الاساسى للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الاراء تقوم القناة علي اسس ومبادئ الاعلام المصري البناء

ويعد مركز تليفزيون العاصمة CBC أحد أهم وأكبر شبكات القنوات الفضائية في مصر والعالم العربي ويضم مجموعة متميزة من قنوات البث الفضائي العامة والمتخصصة (CBC - CBC Extra - CBC Drama - CBC Sofra ) هي شبكة قنوات مصرية اجتماعية إخبارية افتتحت في رمضان 2011. ويملكها رجل الأعمال محمد الأمين فهى ليست قناة البرنامج الواحد أو الصوت الواحد، وانما هي قناة لكل الاصوات. تبث من القاهرة وقد بدأ بثها في الثاني من يوليو ٢٠١١.

يقدم مركز تليفزيون العاصمة CBC كل ما يهم المشاهد من مادة تليفزيونية متميزة وممتعة ومفيدة في شتى مناحي الحياة، سواء علي المستوى الديني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ويدرك أهمية وحساسية تلك المرحلة التي تمر بها مصر والعالم العربي، ومن هنا يدرك أهمية مخاطبة المجتمع والأسرة والفرد في آن واحد، وتلبية احتياجاتهم الحقيقية في المعرفة، لأنها الطريقة المثلي التي تمنح المشاهد الفرصة لتكوين وجهة نظره الخاصة بلا وصاية أو توجيه

برامج سي بي سي العامة

برنامج هنا العاصمة وهو توك شو تقدمه لميس الحديدي من السبت إلي الثلاثاء كل أسبوع الساعة التاسعة مساء، يهتم بشئون وأخبار مصر ويستضيف كبار المسئولين والوزراء ونجوم السياسة والصحافة والفن ويقدم تغطية إخبارية متميزة ومكثفة لكل كبيرة وصغيرة تحدث علي أرض مصر، ويهتم بالشأن العربي عندما يتعلق الأمر بمصر.

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برنامج ممكن وهو توك شو يقدمه خيري رمضان يوم الأربعاء الساعة 9 مساء و الخميس و الجمعة 11 مساء ، يرفع شعار كل شيء ممكن ، ويؤكد أنه لا يوجد مستحيل طالما أن هناك إرادة وقدرة علي تحقيق ما نطمح إليه ، تتسم حواراته بالبعد الإنساني والفني والديني أيضا ، وتبدأ حلقاته دائما بتغطيات خبرية مميزة فضلا عن التحليل السياسي العميق لكل الأحداث الهامة التي تشهدها مصرسواء علي مستوي الدولة أو المجتمع .

برنامج معكم.. منى الشاذلي تقديم منى الشاذلي وهو برنامج أسبوعي متنوع يعرض مرتين في الأسبوع يومي الخميس و الجمعة الساعة 7 مساء تلتقي فيه منى الشاذلي بالناس بعيداً عن زحام الأحداث اليوميه بعيداً عن توتر الأخبار المتلاحقة وبعيداً عن حالة انتظار المصائب والإحساس بقلة الحيلة تنقل لهم حكايات حقيقية لم يشاهدوها أو يسمعوها من قبل لأن منى من وقت لآخر بين حكاية وأخرى ستصنع مفاجأة لضيوفها وللجمهور أيضا

برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا وهو برنامج منوع يعرض من السبت

للأربعاء الساعة 3 عصرا و يقدم للمرأة كل المواضيع المطروحة على الساحة بوجهة نظرهم هم شخصياً مصحوبة بأراء ونقاشات من مفكرين وأدباء ودعاة وفنانين من تقديم منى عبد الغني ومفيدة شيحة

برنامج صاحبة السعادة وهو برنامج أسبوعي تقدمه الفنانة والمنتجة الكبيرة إسعاد يونس ويعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشر ولمدة ساعتين البرنامج يبحث عن الهوية المصرية من خلال تحليل الواقع والعودة إلى ما كان يحدث في ماضينا بشكل يجمع بين الجدية و خفة الظل من خلال تقديم خلفية فنية هامة لأغلب الموضوعات التي تتنوع بين ما هو اجتماعي أو ثقافي أو سياسي

برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس وهو برنامج أسبوعي يستعرض العديد من ملفات والقضايا العامة السياسية والاجتماعية والإعلامية بأسلوب ساخر وتقدمه الإعلامية المعروفة أبلة فاهيتا من مسرح راديو بوسط البلد بحضور جمهور غفير ويعرض في تمام العاشرة من كل خميس

برنامج حصلت قبل كده يعرض البرنامج كل أحد الـ 11 مساءً ويقدمه الإعلامي اللبناني الأشهر طوني خليفة و هو برنامج اجتماعي جدلي يناقش بجرأه وبأسلوب علمي في نفس الوقت الظواهر المثيرة والمعتقدات الغريية في حياتنا والتي يتجنب الكثيرون الحديث فيها و يعد من أهمها عالم ما يسمى بال “ماورائيات “ كالظواهر الخارقة الجن السحر والشعوذة العالم الآخر الحياة بعد الموت وغيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق هذا العالم الغريب . وذلك دون إثارة الغرائز أو إصطدام مع المعتقدات الدينية أو تغييب العقل.

برنامج الجراج وهو برنامج إسبوعي ترفيهي خدمي في المقام الأول يتميز بالحداثة في الشكل والمضمون من خلال الايقاع السريع على نمط برامج الترفيه الأمريكية و يعرض يوم الجمعة الساعة الثانية ظهرا

برنامج السوبر وهو برنامج رياضي جديد من نوعه يعرض من السبت الي الثلاثاء الـ0:30 و الأربعاء 1:00 من تقديم إبراهيم فايق و يعتمد على تعدد و تنوع و اختلاف الفقرات في كل حلقة عن المألوف في البرامج الرياضية السوبر برنامج رياضي شامل يغطي ليس فقط الأخبار المحلية و لكن أيضاً الأخبار العالمية كما يعرض أخبار الرياضات الأخرى ليس فقط أخبار كرة القدم المحلية و العالمية

برنامج والله أعلم يقدمه فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة من السبت إلى الثلاثاء الساعة الخامسة مساء

برنامج من سيربح المليون حيث يقوم جورج قرداحي بتوجيه عدد من الأسئلة للمتسابق الذي أمامه و كلما نجح في الإجابة على سؤال ينتقل إلى المرحلة التالية، إلى أن يصل إلى السؤال النهائي و الذي تبلغ قيمته مليون ريال سعودي..و يعرض الساعة التاسعة مساء يوم الخميس

برنامج مصر العرب حيث يتناول محمد عبد الرحمن في البرنامج الشأن العربي من خلال اخبار و فقرات حوارية و خاصة القضايا المتماسة مع الشأن المصرى يبدأ البرنامج بجولة اخبار عربية تضم أهم الاحداث العربية التي لها اتصال بالشأن المصري يليها فقرة حوارية تضم ضيف أو أكثر لمناقشة أهم حدث عربي ثم فقرة تحليلية تضم ضيف أو أكثر حيث يقوم المذيع من خلال الفقرة بتحليل الوضع العربي من خلال متابعة لاهم الاخبار

برنامج الساعة السابعة حيث مع بدء انعقاد جلسات البرلمان المصري سيركز البرنامج الذي يقدمه عمرو خليل يوميا على كل ما يحدث داخل مجلس النواب ويتابع مع المشاهد لحظة بلحظة الجلسات – الاستجوابات – الكواليس – مناقشات اللجان – القوانين ونبض الحياة السياسية يبدأ البرنامج بففقرة اخبارية عن أهم واخر اخبار البرلمان . يليها فقرة حوارية تتضمن ضيوف حول أهم القضايا المطروحة في مجلس النواب لعرضها وتحليلها

برنامج كلام الناس وهو برنامج يهدف إلى ربط المشاهد المصري بهذه الفقرة من خلال طرح حوارى يعتمد على المشاركات الهاتفية التي تتلقاها ريهام إبراهيم وشبكات التواصل الاجتماعى حول قضية أو مشكلة ما ينشغل بها الرأى العام وسيتم التركيز في البرنامج على القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وتشكل جزءا كبيرا من اهتماماته الحياتية برنامج حديث الساعة هو برنامج من تقديم عمرو خليل ومحمد عبد الرحمن ويهتم بمناقشة قضايا اليوم المحورية

برنامج العالم يقول هو برنامج الهدف الرئيسي منه تغطية التطورات والأحداث العالمية سواء سياسية أو اقتصادية من خلال متابعة الصحافة العالمية وما ينشر فيها هذا بالاضافة الي جولة سريعة فيما تم نشره عن مصر أو دول برنامج ساعة رياضة تقديم إبراهيم فايق وهو برنامج رياضي يومي لتغطية الأحداث والأخبار الرياضية سواء محلية أو عالمية و يتناول البرنامج في كل حلقة " قضية " تشغل الوسط الرياضي مع شخصية رياضية مرتبطة بالقضية أو موضوع النقاش

برنامج لازم نفهم حيث يقدم البرنامج الذي يقدمه مجدي الجلاد العديد من التحقيقات التليفزيونية والحوارات التي تتسم بالمواجهة بين المسئول والشعب وهو المتوقع دائما منه كصحفى يتسم بالمصداقية والحرفية الشديدة. يناقش على مدارايام الاسبوع في كل حلقة قضية خطيرة ومهمة وتؤثر بشدة على المجتمع الآن على شكل ”تحقيق تليفزيوني مفصل“ وفي داخل الأستوديو تتم استضافة الطرفين وثيقي الصلة بهذه القضية بحيث يتم فهم جميع جوانبها وإلى أين ستقودنا الخطوة التالية فيها

برنامج حكايات فنية ويقدمه الناقد طارق الشناوي حيث يسرد العديد من القصص الفنية

برنامج أونلاين وهو برنامج مخصص بالاساس لتسليط الضوء علي ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعى و شبكة الانترنت من توجهات وقضايا يعرض البرنامج اقوى المشاركات على مواقع التواصل والأكثر مشاهدة وتأثيرا .

برنامج أخبار الفن وهو برنامج ثقافي فني بالاساس لالقاء الضوء على أهم الأحداث الثقافية والفنية التي تحدث في مصر بما يتضمنه ذلك من أخبار الفن والانتاج الفني والثقافي. يتخلل كل حلقة مداخلات هاتفية مع مصادر الاخبار بالاضافة إلى التقارير الفنية المتميزة وأهم اللقاءات مع نجوم الفن والطرب في مصر والعالم تغطية حية ومباشرة لاهم الاحداث الفنية الخاصة والمهرجانات المصرية والعربية

وذلك بجانب التغطية المستمرة سواء من غرفة الأخبار أو جولة الحصاد والنشرات على رأس الساعة

تردد قناة cbc

القمر الصناعي : النايل سات

التردد : 11785

معامل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الاستقطاب : عموديv