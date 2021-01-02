تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2021 للعراق

توقعات ميشال حايك 2021 للعراق ،وأصدر العالم الفلكي ميشال حايك توقعات دولة العراق عبر الشاشات الفضائية تحديداً في برنامج مع نيشان التي يُذاع من خلال قناة الجديد اللبنانية، حيث توقع مواجهه دولة العراق للصعاب والمشاكل، بأنها ستشهد الدولة تغيرات في المجالات الاقتصادية والصناعية، إلى جانب التغيرات السياسية التي تأتي مع مصلحة وسياسة الشعب العراقي، ومن بعض التوقعات التي اصدرها ميشال حايك الآتي:

تشهد العراق العديد من التسويات على أرضها، التي تؤدي إلى النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة.

تمر دولة العراق في بداية عام 2021 بالعديد من القرارات المصيرية المتخذة من قبل السلطات العليا بالدولة، ومن أهم تلك القرارات استقالة رئيس الوزراء وذلك لعدم كفائته في العمل وعدم قدرته على تنفيذ القرارات المتخذة التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات العاجلة بين الرؤساء.

تشهد الدولة تقدم كبيراً في المجال الاقتصادي المعماري، حيث تعمل الحكومة العراقية على النهوض بالاقتصاد من قبل تعزيز الموارد الاقتصادية بالدولة، وإدخال التعاقدات الجديدة والاستثمارات من مختلف البلاد.

تغلب الجيش العراقي على المنظمات الإرهابية والقضاء عليها وطردهم من البلاد، من ثم يسيطر الجيش العراقي على مختلف مدن دولة العراق.

يتسم عام 2021 بالهدوء وإنهاء الصراعات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الدول.

إلى جانب حدوث بعض الخلافات السياسية بين دول العراق ودولة إيران.

منع الحكومة انتشار وتداول المنتجات التركية والإيرانية بجميع مناطق العراق، حتي يتم افتتاح أماكن سعودية عراقية لبيع المنتجات التجارية من خلالها بصورة مباشرة.

فرض الحكومة لحظر التجول خوفاً من الاحتلال وللحفاظ على شعب العراق العظيم.

بالإضافة إلى وضع القوانين والأحكام الصارمة لم يتعد هذا الحظر ويخالف القوانين.

تلاعب الولايات المتحدة بأفكار ومعتقدات الشعب العراقي وترسيخ التطبيع الإسرائيلي داخل أفكارهم، وذلك لتسهيل الأمور والقضايا التي تخص دولة العراق، ولكن يفضل تلك التلاعب ويتم رفضه من قبل الشعب العراقي والحكومة والجيش العظيم.

تعمل الحكومة بعام 2021 على القضاء والانتهاء من المنظمات الإرهابية وتخليص العراق والعالم بأجمعه من فسادهم وشرهم المنتشر داخل وخارج البلاد، وذلك بالقضاء علي بعضهم وطرد البعض الأخر خارج البلاد بلا رجعه مرة أخرى.