تراند اليوم : تردد قناة مكملين 2021 الجديد علي النايل سات .. احدث تردد شغال لقناة مكملين الإخوانية .. تردد قناة مكملين على العرب سات

تردد قناة مكملين 2021 الجديد علي النايل سات، احدث تردد شغال لقناة مكملين الإخوانية، تردد مكملين على العرب سات ،أحدث تردد قناة مكملين 2021 Mekameleen الجديد على نايل سات وعرب سات بأخر تحديث للعام الجديد 2021 ومشاهدة بجودة HDعالية بدون تقطيع، هى قناة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ظهرت بعد انقضاء حكم الرئيس " محمد مرسي " وكان الهدف من القناة فى بداية الأمر مهاجمة المؤسسة العسكرية بإعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً واصبح اهتمامها الأن مهاجمة النظام.

من أبرز البرامج التي تقوم القناة بتقديمها فى الوقت الحالي: برنامج الميدان مع أحمد سمير، برنامج مع زوبع تقديم الإعلامي حمزة زوبع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من البرامج الحوارية التي تقوم القناة بتقديمها علي مدار اليوم.

إعلان عن تردد جديد لقناة مكملين الفضائية للعام الحالي 2021 علي قمر النايل سات وباقي الأقمار التي يتم بث القناة من خلالها بصورة وجودة واضحة وذلك بعد التشويش المتكرر على التردد القديم وعدم القدرة علي استقبال التردد بصورة سليمة بالوطن العربي وبالأخص مصر.

تردد قناة مكملين على النايل سات والهوت بيرد لمشاهدة البرامج السياسية والحوارية