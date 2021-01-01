تراند اليوم : تردد قنوات الفنكوش 2021

تردد قنوات الفنكوش 2021 تردد باقة قنوات الفنكوش Fankosh الجديد علي النايل سات قنوات الفنكوش علي القمر النايل سات تضم الباقة 6 قنوات وهي قناة الفنكوش دراما ، قناة الفنكوش سينما ، قناة الفنكوش افلام ، قناة الفنكوش كلاسيك ، قناة الفنكوش اليوم وقناة الفنكوش موسيقي شعبي .

ومن أهم مميزات باقة قنوات الفنكوش انها مجانية تبث بشكل مفتوح علي القمر النايل سات ، بدون فواصل اعلانية مزعجة للجمهور الكريم ، كما تعرض افلامها ومسلسلاتها علي مدار 24 ساعة يوميا طوال ايام الاسبوع ، وساعدها التنوع علي تلبية ما يطلبه المشاهد العربي من افلام قديمو وافلام جديدة ومسلسلات .

ترددات باقة قنوات الفنكوش Fankosh الجديد 2021

ونقدم لكم هنا معلومات مختصرة عن كل قناة من قنوات الباقة الجديدة حتي يختار كل متابع من الجمهور قناته المفضلة للمشاهدة والاستمتاع بالمحتوي الذي تقدمه علي مدار الساعة .

تردد قناة الفنكوش سينما Fankosh Cinema

لوجو القناة أخضر اللون .

تظهر في البحث علي الريسيفر باسم Fankosh Cinema .

تعرض القناة أحدث الافلام العربية وافلام السينما المصرية الجديدة .

تردد القناة : 11595 – معدل الترميز : 27500 – الاستقطاب : راسي V .

تردد قناة الفنكوش افلام Fankosh Aflam

لوجو القناة أحمر اللون .

تظهر في البحث علي الريسيفر باسم Fankosh movies .

تعرض القناة أفلام السينما المصرية فترة السبعينيات و الثمانينيات والتسعينيات فقط .

تردد القناة : 11595 – معدل الترميز : 27500 – الاستقطاب : راسي V .

تردد قناة الفنكوش كلاسيك Fankosh Classic

لوجو القناة فضي اللون .

تظهر في البحث علي الريسيفر باسم Fankosh Classic .

تعرض القناة أفلام السينما المصرية القديمة الابيض والاسود افلام الزمن الجميل .

تردد القناة : 11595 – معدل الترميز : 27500 – الاستقطاب : راسي V .

تردد قناة الفنكوش دراما Fankosh Drama

لوجو القناة ازرق اللون .

تظهر في البحث علي الريسيفر باسم Fankosh Drama .

تعرض القناة أحدث المسلسلات والدراما المصرية الجديدة .

تردد القناة : 11595 – معدل الترميز : 27500 – الاستقطاب : راسي V .

تردد قناة الفنكوش اليوم Fankosh Today

لوجو القناة موف اللون .

تظهر في البحث علي الريسيفر باسم Fankosh Today .

تعرض القناة المسلسلات والدراما المصرية من خلال عرض ملخص المسلسل في يوم واحد .

تردد القناة : 11595 – معدل الترميز : 27500 – الاستقطاب : راسي V .

تردد قناة الفنكوش موسيقي شعبي Fankosh Music

لوجو القناة أبيض اللون وباطاره الاحمر.

تظهر في البحث علي الريسيفر باسم Fankosh Music .

القناة متخصصة في عرض الاغاني والموسيقي والكليبات الغنائية والمهرجانات الشعبية .

تردد القناة : 11595 – معدل الترميز : 27500 – الاستقطاب : راسي V .

تردد قنوات الفنكوش Fankosh الجديد علي النايل سات

يمكنكم أستقبال تردد باقة قنوات الفنكوش Fankosh الجديد 2021 علي القمر الصناعي النايل سات بالموقع المداري 7 غرب ، على جميع اجهزة الريسيفر العادية SD والاتش دي HD باشارة مرتفعة دون تقطيع او تشويش وذلك من خلال كتابة بيانات التردد الحالي ضمن قائمة ترددات الريسيفر وعمل بحث .

التردد : 11595 .

معدل الترميز : 27500 .

الاستقطاب : راسي V .

معامل تصحيح الخطأ : 7/8 .

القمر الصناعي : النايل سات 7 غرب .

اسم القناة : Fankosh .

إستقبال تردد قنوات الفنكوش Fankosh الجديد 2021

يتم إستقبال وضبط تردد باقة الفنكوش علي القمر نايل سات من خلال تنفيذ الخطوات التالية بالتريب علي جهاز الريسيفر الخاص بكم ، حتي يتم تنزيل القنوات بإشارة مرتفعة دون تقطيع او تشفير وهي كالتالي :

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من الريموت الخاص بالريسيفر نختار القائمة menu .

بعدها نختار التركيب installation .

بعدها نختار بحث يدوى manual scan .

بعدها نختار اضافة تردد ونكتب التردد كما بالاعلى 11595 مع كتابة معدل الترميز 27500 والقطبية V .

نضغط على بحث او ok تبع نوع الريسيفر ثم بعدها نعمل حفظ وسنجد القناة ظاهرة بقائمة قنوات الريسيفر 6 قنوات باسم FANKOSH.