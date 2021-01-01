تراند اليوم : تشخيص حالات الإصابة بفايروس كورونا في انجلترا

قالت هيئة الصحة العامة في انجلترا اليوم الخميس إن شخصا في شمال انجلترا شخصت حالته بالاشتباه في الإصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا) ويجري علاجه في مستشفى في ليفربول.

وأغلب حالات انتقال الفيروس بين البشر حدثت في مؤسسات الرعاية الصحية، وقالت منظمة الصحة العالمية إن على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي اتخاذ إجراءات وقائية صارمة لوقف انتشار المرض.

وقالت الهيئة إن هذه هي حالة الاشتباه الخامسة في انجلترا والحالات الأخرى شخصت في عامي 2012 و2013.

وأضافت جيني هاريس نائبة المدير الطبي للهيئة إنها ستتابع من كانوا على اتصال مباشر بالمريض.