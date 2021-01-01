تراند اليوم : العلم يتوصل للحل السحري.. حبة تخفض الوزن بأمان

قال باحثون إن حبوب "لوركاسيرين" هي أول حبوب لتخسيس الوزن التي تعد "آمنة بالكامل" بالنسبة لصحة القلب على المدى البعيد، حسب ما نشر موقع "المشرق نيوز".

وقال باحثون أنهم أجروا اختبارات على 12 ألف شخص مصاب بالسمنة أو السمنة الزائدة، تم إعطائهم الحبوب على مدى سنوات.

وأظهرت الدراسة التي أجراها الباحثون أن المشاركين فقدوا ما معدله 4 كيلوغرامات في 3 أعوام، ولم تظهر عليهم أي آثار جانبية على القلب.

وأضافت: "التغيير في نمط الحياة يجب أن يكون جزءا أساسيا من التغيير"، في إشارة إلى أن الحبوب وحدها لن تكون كافية للوصول إلى الرشاقة.

الحبوب "السحرية"، كما وصفتها الصحافة الإنجليزية، قد تكون مفيدة جدا في رحلة إنزال الوزن، ولكنها لن تأتي بثمن بخس، حيث يتراوح سعر الحبوب شهريا ما بين 220 و290 دولار.

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