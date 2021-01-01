تراند اليوم : فضيحة تضرب ماكدونالدز في "عقر دارها"

صرح مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة بالولايات المتحدة اليوم السبت أنهم تأكدوا من أن أكثر من 500 حالة إصابة بأمراض معوية بعد تناول سلطة من سلسلة مطاعم ماكدونالدز.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها ما زالت تحقق في المورد الخاص بالخس الروماني والجزر.

وبين الولايات التي سجلت فيها الحالات، أيوا وإنديانا وميتشغان ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا وأوهايو وساوث داكوتا وويسكونسن.

وقال المسؤولون أيضا إن أشخاصا أصيبوا بالمرض في كونيتيكت وفلوريدا ومدينة نيويورك وتينيسي وفيرجينيا كانوا قد سافروا في إلينوي وكنتاكي.