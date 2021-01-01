تراند اليوم : دلع جسمك بالعسل الأسود.

يتم استخراج العسل الأسود من قصب السكر الخام عن طريق تكريره واستخلاص السائل منه، حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ومنها البروتينات والأملاح المعدنية والمواد الكربوهيدراتية.

فوائد العسل الأسود

1:يعتبر العسل الأسود من الاطعمة الصحية لمرضى السكر، حيث إنه يحتوى على نسبة منخفضة من الجلكوز ويعزز صحة الجسم ويساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم.

2:يعالج ألم المفاصل والعضلات ويعزز صحة العظام ويحميها من الهشاشة والالتهاب والتورم.

3:يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الامراض ويطرد السموم من الجسم ، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

4:يعتبر العسل الأسود من أبرز الطرق التى تساعد على تعزيز الصحة الجنسية وعلاج الضعف الجنسى وقلة الحيوانات المنوية.

اقرأ أيضاً

5:يعالج الألم والغثيان واضطرابات الجهاز الهضمى وعسر الهضم.

6: يعتبر العسل الأسود مضاد حيوى لعلاج الأمراض الفيروسية والعدوى البكتيرية والجراثيم.

7: يعالج أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو ونزلات البرد والأنفلونزا.