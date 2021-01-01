تراند اليوم : كيف تجعلين زوجك يعشقك بجنون !

لاشك بأن كل زوجة تسعى لامتلاك قلب زوجها، فتحاول جاهدة في كل الطرق السيطرة على قلبه، فالزوجة الذكية تعرف كيف تتعامل مع زوجها بطريقة تجذبه إليها دون فرض قيود ورقابة عليه.

فقد ذكر الدكتور محمود آدم، خبير العلاقات الأسرية والزوجية لـ "بوابة فيتو"، بعض الخطوات والنصائح الاسرية للزوجة ، لكي تجعلى زوجها يعشقها بجنون وهي كالتالي :-

1. تعلمي أن تكوني مثل أمه أقرب إليه من نفسه يلجأ إليك، فالرجل يحب المرأة التي تشبه أمه ليس في الشكل ولكن في الطباع والأفعال فكوني المكان الذي يجب أن يلجأ ليه عندما يواجه مشكلة ما أو يوجد شيء يشغل حياته.

2. ابعديه قدر الإمكان عن صغائر الأمور والمشاكل البسيطة التي قد تتعرضي لها خلال اليوم فلا تكوني موضع شكوى دائم له حتى لا يمل منك لأن الرجل يحب المرأة المرحة وليست النكدية.

3. اجعلى الكون يتعلق به اجعليه محور اهتمامك الأول في كل شيء لأن الرجل يحب أن يكون رقم 1 في حياة حبيبته.

4. أقصر طريق إلى قلب زوجك معدته هذه المقولة صحيحة عند كثير من الرجال لأن معظم الرجال يحبون الطعام البيتي احرصي على إجادة فن الطهي.

5. لا تتقمصي له دور المدرسة كأنك تقولي له افعل كذا ولا تفعل كذا، اتركيه ليكون هو القائد وصاحب القرار الأول والأخير في معظم الموضوعات ولا تفرضي عليه رأيا أو قرارا هو غير مقتنع به 100%.

6. حبك لعائلته هو جزء أساسي من حبك له تقربي إليهم مثل عائلتك تماما خاصة أسرته الصغيرة المكونة من أبيه وأمه وإخواته لأنهم بالفعل أصبحوا جزءا من عائلتك، كما أن حبك لهم يعكس حبك له وهذا ما يشعر به ويزيد من مقدار حبك لديه.

7. لا تعتمدي على نظرية الشك الدائم ولا تجعلى الشك رقم واحد في حياتك معه لأن الشك هو الطريق السريع لهروب زوجك منك ومبرر يستند إليه في نزواته.

8. اهتمي بالنظافة الشخصية لك ولمنزلك فاجعلى منزلك كالقصر ليس من حيث المغالاة في الأثاث الباهظ في الثمن ولكن بترتيبك له بشكل جميل ومنسق بحيث يكون دائما نظيف ومرتب.

9. اهتمي بملابس زوجك من حيث ترتيبها ونظافتها لأن ذلك يشعره أنكم تهتمي به كثيرًا.

10. لا تنسي زينتك في المنزل فهو أهم شخص يستحق أن تتزيني له أكثر من مديرك ومن أقربائك وزملائك كوني في أبهي صورك وكأنك مستعدة للخروج إلى مكان أنيق وارتدي له الألوان التي يحبها.