تراند اليوم : 7 أفلام ظهرت فيها نجمات مصريات عاريات تماما .. تعرف عليها

كانت أكثر لحظات الانحدار الفني في السينما المصرية، فترة السبعينيات، بعد عزوف الكثير من الفنانين عن مصر بعد نكسة 67، واتجاههم لتقديم أفلام "للكبار فقط"، وهي الأفلام التي تضمنت مشاهد جريئة إلى حد ظهور بطلاتها عاريات تماما.

أصغر طفل في العالم

فى عام 1973 قدم رشدى أباظة فيلم "أعظم طفل فى العالم" وشاركه البطولة فيه كل من "ميرفت أمين وهند رستم" وهو الفيلم الذى أخذ صيته من مشهد ميرفت أمين الشهير الذى ظهرت فيه عارية تمامًا.

ذئاب لا تأكل اللحم

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اشتهرت الفنانة المصرية الراحلة ناهد شريف بأدوار الإغراء والإثارة على مدى مشوارها الفني القصير والذي انتهى بوفاتها عام 1981 وهي لم تكمل عامها الأربعين بعد.

ناهد شريف التي قدمت الأدوار الجريئة وصلت إلى قمة جرأتها في فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم" الذي قدمته عام 1973 وتم تصويره في دولة الكويت وشاركها بطولته الفنان عزت العلايلي والفنان محسن سرحان.

كثيرون يعتبرون هذا الفيلم من الأفلام الإباحية وتم منعه من العرض، حيث ظهرت فيه ناهد شريف عارية تمامًا، مما طرح العديد من التساؤلات حول أسباب ظهورها هكذا والأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

عريس الهنا

قدمت ناهد شريف أيضا فيلم "عريس الهنا" مع محمد عوض ولبلبة والذى شهد مشهد علاقة تامة بين محمد عوض وناهد شريف وظهرت فيه عارية من نصفها العلوى.

امراة سيئة السمعة - مراهقة من الأرياف - المتعة والعذاب

قدمت شمس البارودي العديد من الأفلام الجريئة أبرزها: فيلم "امراة سيئة السمعة" مع محمود ياسين ويوسف شعبان، حيث قدمت مشهدًا مع محمود ياسين وهما عاريان تقريبا، وفيلم "مراهقة من الأرياف" الذى قدمت فيه مشهدًا مماثلا مع زوجها حسن يوسف.

وفي "المتعة والعذاب" قدمت فيه مع نور الشريف مشهدًا وهما عاريان تقريبا.

سيدة الأقمار السوداء

الفيلم بطولة ناهد يسري وحسين فهمي وعادل أدهم، وقصة وسيناريو وحوار، وإخراج سمير خوري، وهذا العمل لم يعرض في دور العرض السينمائي في مصر لاعتراض الجهاز الرقابي عليه لفرط تجاوزه وما يحتويه من مشاهد جنسية صارخة تثير الغرائز ولا تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، وتم تهريبه في شرائط فيديو كاسيت، وأطلق على شاشات السينمات اللبنانية في مايو 1972 وأصرت دائرة مراقبة المطبوعات والتسجيلات الفنية على حصر مشاهدته في "الكبار فقط"، حيث يدور حول الفتاة المتعطشة إلى الجنس مع حبيبها، وهناك مشاهد ظهرت فيها البطلة عارية تمامًا.