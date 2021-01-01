تراند اليوم : أكبر دراسة عن "الحشيش" تكشف ما يفعله حقا بالدماغ

كشف دراسة جديدة اليوم الخميس عن تأثير كارثي للحشيش، إذ أكدت أن تدخينه يؤدي إلى تسريع شيخوخة الدماغ بمعدل يصل إلى نحو 3 سنوات

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور دانييل آمين، إن اكتشاف تعاطي الحشيش على صحة الدماغ له أهمية خاصة، لا سيما أن ثقافة سائدة حاليا ترى في الماريغوانا مواد "غير ضارة".

وقام الباحثون بتحليل أكثر من 62 ألف عملية دماغية لدى ما يزيد عن 31 ألف شخص لتحديد العوامل التي تسهم في شيخوخة الدماغ، في مسح هو الأوسع من نوعه.

وحلل الباحثون تدفق الدم من خلال 128 منطقة من كل دماغ لتحديد مدى عمره، إذ كانوا قادرين على قياس معدل الشيخوخة المتسارع في كل مرة لدى متعاطي الحشيش.

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