تراند اليوم : فيديو- هكذا أجاب ولي عهد الأردن على سؤال "كيف أبوك"؟

فيديو- هكذا أجاب ولي عهد الأردن على سؤال "كيف أبوك"؟

عمان / الخليج 365

لمتابعة الفيديو من

وجهت مسنه أردنية لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله، سؤالا عفويا أثناء زيارته لها أول أيام عيد الأضحى المبارك في منطقة رحمة بوادي عربة في مدينة العقبة جنوب البلاد.

وسألت المسنة الأرملة فضية الإحيوات (71 عاما)، ولي العهد الأردني: "كيف أبوك"، ليجيبها مبتسما: "بسلم عليك، الحمد لله".

اقرأ أيضاً

واطلع الأمير الأردني على الأوضاع المعيشية لأسرة الأرملة التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، وأوعز بإعادة تأهيل واستكمال منزلها وتزويده بما يلزم من تجهيزات وأثاث لتأمين حياة كريمة لها.

المصدر: عمون