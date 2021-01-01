تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2021 سوريا

توقعات ميشال حايك 2021 سوريا ،توقعات الفلكيين لسوريا عام 2021 ميشال حايك ، العالم الفلكي اللبناني ميشال حايك يضع كل عام توقعاته للدول المختلفة من العالم وتصادف الكثير من توقعاته الواقع، وفي هذا العام يضع مجموعة من التوقعات لسوريا وشعبها وقيادتها، وسنضع لكم هنا توقعات الفلكيين لسوريا عام 2021 ميشال حايك:

أيدي خفية تلعب لتوقع وتعوم بشار الأسد.

خلاف ينشب بين بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد.

طيران إسرائيل يحوم في أجواء سوريا وغلافها ربما ستضرب قوات القيصر.

ابتعاد بشار الأسد عن حكم سوريا وذلك من خلال تسليم زمام الحكم لشاب فتي في مقتبل العمر، وسيكون قائد عظيم لسوريا.

آفاق مستقبلية يظهر فيها انقلاب خفي ضد الحكم في سوريا في الفرقة الرابعة من الجيش السوري التي تحت إمرة ماهر الأسد الأخ الشقيق لبشار.

يظهر بشار الأسد لأول مرة منذ مدة للعلن في موكب عسكري مرتدياً بزته العسكرية، ويلوح للعامة.

زلزال في العلاقات السورية اللبنانية.

تنحي بشار الأسد عن الحكم قبل موعد الانتخابات السورية الرئاسية.

اتفاقات للسلام ومعاهدات تحدد مصير سوريا وشعبها.

ضربات من الطيران الإسرائيلي ليزلزل كيان روسيا ووجودها في سوريا.

وفاة وليد المعلم الذي توقع له ميشال حايك مهمة نهائية في العام 2021.

سيحتفل الدروز في يوم السيدة زينب عند ضريحها في سوريا، وسيكون الاحتفال الأضخم على الاطلاق في تاريخ سوريا.

خلافات وصراعات داخلية في سوريا، وبالأخص بين طيران سوريا الرسمي، وبين جهاز المخابرات السورية.

ميشال يتوقع أحداثضاربة في سوريا على غرار أحداث العام 2011.