تراند اليوم : توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 لمصر

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 لمصر ،تتميز خبيره الابراج الفلكيه ليلي عبد اللطيف بالتنبؤات الصحيحة وخصوصا حول الدول العربية لعام 2021 والتي كان من أبرزها واهمها علي الصعيد العربي الشكل التوضيحي الذي سنعرضه خلال مقالتنا كالاتي:

سيحصل تطور للافضل في دوله الامارات العربيه وستعود السياحه بشكلا قويا بعد جائحه فايروس كورونا.

كما ان دوله البحرين سوف تشهد التغييرات للافضل وبشكل عام الخليج كله سيفتح على بعضه. والسياحة ستكون وحدة، مثل أوروبا سابقاً.

تسوية سياسية قادمة لا محالة حتى لو بالقوة العسكرية في عدة دول عربية، كالعراق وسوريا ولبنان.

علي الصعيد السوري سيقوم الرئيس بشار الاسد باحداث تغييرات كبيره داخل الحكومه وذلك من اجل الشعب السوري.

ستتعرض المواقع الايرانيه في العراق الي الحوادث المؤسفه خلال الاشهر القادمه.

هذا وسيتم إنهاء الملف السوري العراقي اللبناني، وحسم هذا الملف بشكل نهائي.

في نهايه العام الجاري وفي بدايه العام الجديد 2021، ستنتهي الازمه اليمنيه .

كما ستشهد ليبيا ايضا بعضا من التسويات، وان الشعب الليبي في الخارج سيرجع الى بلده ويسترجع منزله وأراضيه.

ستحل الكثير من التغييرات في كل من الحكومه الكويتيه ومجلس النواب.

سيكشف حاكم الكويت الكثير من الفساد وسيقوم باقتلاعه من الجذور.

في العام الجديد 2021، ستحل المصالحات بين كل من السعوديه وقطر بحكمة الملك سلمان وولي العهد. وبين قطر ومصر، وسنرى حكام قطر في زيارة للسعودية، وسنرى مبادرات ومصالحات.

توقعات ليلى عبد اللطيف عالميا

بينت واظهرت عالم الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف العديد من الأسرار الخفية التي تدور حول توقعاتها وتنبؤاتها للدول عالميا خلال العام الجديد عام 2021ومن أبرز هذه التوقعات لدول العالم:

سوف تنتصر خلال العام الجديد 2021 ارمينيا في حربها مع أذربيجيان.

الرئيس الامريكي سوف يتعرف خلال العام الجديد الي وعكه صحيه يتم علي اثرها نقله الي المستشفي ومن ثم لا تراه في سدة الرئاسة وهناك أعمال شغب غير مسبوقة.

الانهيارات الاقتصاديه ستشهدها دول العالم ونخص ذكرا اوروبا وامريكا.

سيتعرض الرئيس بوتين الي حادث مؤسف.

حاله من الهلع تصيب العالم وذلك بسبب هبوط كبير في البورصات العالميه.

أنظار العالم ستتجه نحو القمر لحدث مؤسف، بالإضافة إلى قطع الانترنت في غالبية دول العالم جرّاء حدث مؤسف أيضاً.

ستظهر في امريكا والعديد من الدول هجوم نوعمن الحشرات بين الناس والتي تسبب حالات الخوف والهلع من جراء تلك الظاهره بين الناس.

ستكون هناك خلال العام الجديد 2021 الاغتيالات لاسماء سياسيه معروفه كانت ام لغير سياسيين في العالم الاجنبي والعربي ايضا.

سيحصل التمرد علي الرئيس التركي اردوغان في الشارع التركي ومن ثم ظهور المشكلات والانقلابات السياسيه في تركيا.

انتهاء فيروس كورونا ومرض السرطان

تطل علينا عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف بتوقعات وتنبؤات جديدة شكلت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان من أبرز هذه التوقعات ما سيتم عرضها خلال مقالتنا هذه بالشكل الاتي:

سيشكل العام الجديد 2021 في اواخره وعند بدايه العام ايضا 2022 الانتهاء من مرض السرطان في كافه انحاء العالم بشكلا تاما.

سيظهر لقاح جديد ويتم انتاجه يكون اسهل من حبه الاسبرين علي حد تعبيرها.

سيشهد العام الجديد 2021 الانتهاء من فايروس كورونا المستجد بين شهري كانون الثاني وشباط 2021.

2021 هو عام الحرائق.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة

تعتبر ليلي عبد اللطيف من ابرز علماء وخبراء الابراج الفلكيه المعتمدين، هذا وتتميز ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها الصادقة وكان من أبرز توقعاتها لعام 2021 والتي سنسردها من خلال السطور القلائل ادناه علي هذه الوتيره:

توقعت ليلي عبد اللطيف خلال العام الجديد 2021 زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ولقائه بالسّيدة فيروز وغيرها.

كما انها ايضا توقعت ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات الصادمة التي أصابت فيها مثل انفجار مرفأ بيروت.

بشكل متأخر توقعت وتنبأت بعده امور جديده علي الصعيد اللبناني اليكم ابرزها:

بشكل محلي في لبنان:

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ستم الاعفاء التام علي الكثيرمن المسجونين في سجن روميه المركزي.

بعد زياره الرئيس ماكرون لبنان، عمل علي تشجيع رؤساء عرب واجانب بزياره لبنان خلال المرحله القادمه.

قبل انتهاء العام الجديد 2021 سييشهد الموت لشخصيه سياسيه كبيره.

في لبنان وبعضا من الدول الاخري سنشهدالمحاكمات لعدد كبير من رجال الدين.

كما اننا سنرى صور قائد الجيش العماد جوزاف عون ترتفع في الشارع اللبناني وهتافات مؤيدة للجيش وذلك إثر إنجاز عمل كبير ومهم للمؤسسة العسكرية تحت قيادة العماد قائد الجيش.

ستحل في احد منازل الوجوه السياسيه المعروفه جريمه تهز بها الرأي العام بأكمله.

أحداث متسارعة وتطورات مُقلقة تحصل في الشارع اللبناني والأمور تخرج عن السيطرة في عدة مناطق.

ستطال العقوبات المتخذه الاسماء السياسيه والغير سياسيه تكون صادمه.

لن يتم التساهل من قبل العماد جوزاف مع اي من الفاسدين واي ملفات قد تكون مشبوهه من اي جهه كانت.

ستم العوده لاعداد كبيره من النازحين السوريين من لبنان الي سوريا.

أحداث مؤسفة في تشرين الثّاني تثير حالات قلق وبلبلة في الإعلام والشارع وسوف يرتفع سعر صرف الدّولار إلى مستوى غير مسبوق ويلامس عتبة الـ15000 ليرة لبنانية وربّما أكثر.

الخوف خلال هذا العام الجديد 2021 من عوده مسلسل الاغتيالات الكثيره وتجددها خلال المرحله القادمه.

بشكل عربيا دوليا: