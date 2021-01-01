تراند اليوم : تردد قناة السودان الجديد

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ترصد لكم "الخليج 365" تردد قناة السودان الجديد ، وترددات أبرز القنوات السودانية للعام 2020 على كل الأقمار الصناعية، لجميع الباحثين عن ترددات القنوات السودانية والتي من ضمنها قناة سوداني 24 وقناة السودان وقناة النيل الأزرق والشروق والخرطوم وهي كالتالي :-
تردد القنوات السودانية على القمر الصناعي النايل سات 2020 :-
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺩﺩ 10795
ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ 12688
ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ 12688
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ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 11554
ﻗﻮﻭﻥ ﻣﻐﻠﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 12688
ﻃﻴﺒﺔ 11595
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ 11679
ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ 11595
ﺳﺎﻫﻮﺭ 12688
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 12688
ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ 12688
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ 12688
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 12688
ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ 12688
ﻛﺴﻼ 11595
ﺃﻧﻐﺎﻡ 12688
ﻫﺴﺎ 12645
ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺩﺭﺍﻣﺎ 12688
ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ) 24( 12688
ترددات القنوات السودانيه :-
مدار النايل سات 7 غرب
1/السودان (القومي ) 10795
2/النيل الأزرق 12688
3/الشروق 12688
4/الملاعب الرياضيه 12688
5/ساهوووووور 12688
6/الخضراء 12688
7/الجزيره 12688
8/المعرفه 12688
9/المنال 12688
10/أنغام 12688
11/سودان دراما 12688
12/السودانيه 24 12688
13/الخرطوم 11555
14/ساهور 11688 او 11595
15/البحر الأحمر 11678
16/كسلا 11678
17/طيبه 11595
18/الاستجابة 12688
19/الشماليه 12688
20/ ام درمان 11595
بدر سات 26 شرق
تعمل في نطاق حزمه و تردد واحد
12523
1/النيلين
2/القومي
3/السودان دراما
4/السودان منوعات