تراند اليوم : تردد قناة السودان الجديد

ترصد لكم "الخليج 365" تردد قناة السودان الجديد ، وترددات أبرز القنوات السودانية للعام 2020 على كل الأقمار الصناعية، لجميع الباحثين عن ترددات القنوات السودانية والتي من ضمنها قناة سوداني 24 وقناة السودان وقناة النيل الأزرق والشروق والخرطوم وهي كالتالي :-

تردد القنوات السودانية على القمر الصناعي النايل سات 2020 :-

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺩﺩ 10795

ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ 12688

ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ 12688

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ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 11554

ﻗﻮﻭﻥ ﻣﻐﻠﻘﺔ

ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 12688

ﻃﻴﺒﺔ 11595

ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ 11679

ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ 11595

ﺳﺎﻫﻮﺭ 12688

ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 12688

ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ 12688

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ 12688

ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 12688

ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ 12688

ﻛﺴﻼ 11595

ﺃﻧﻐﺎﻡ 12688

ﻫﺴﺎ 12645

ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺩﺭﺍﻣﺎ 12688

ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ) 24( 12688

ترددات القنوات السودانيه :-

مدار النايل سات 7 غرب

1/السودان (القومي ) 10795

2/النيل الأزرق 12688

3/الشروق 12688

4/الملاعب الرياضيه 12688

5/ساهوووووور 12688

6/الخضراء 12688

7/الجزيره 12688

8/المعرفه 12688

9/المنال 12688

10/أنغام 12688

11/سودان دراما 12688

12/السودانيه 24 12688

13/الخرطوم 11555

14/ساهور 11688 او 11595

15/البحر الأحمر 11678

16/كسلا 11678

17/طيبه 11595

18/الاستجابة 12688

19/الشماليه 12688

20/ ام درمان 11595

بدر سات 26 شرق

تعمل في نطاق حزمه و تردد واحد

12523

1/النيلين

2/القومي

3/السودان دراما

4/السودان منوعات