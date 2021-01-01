منوعات

تراند اليوم : تردد القنوات الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

تردد القنوات الجديدة ،وكشفت عدد من القنوات الفضائية، تغير ترددها مع بداية العام الجديد، بدء من 1 يناير 2021، وهنا يتطلب على الكثير ضبطها للقدرة على متابعتها ومن تلك القنوات:

 

تردد قناة dmc الجديد

 

 

اقرأ أيضاً

11449 أفقي

 

 

معامل تصويب الخطا: 5/6

 

 

معدل الترميز: 27500

 

 

تردد قنوات CBC الجديد

 

 

11785 رأسي

 

 

معدل الترميز: 27500

 

 

تردد قناة الحياة الجديد

 

 

12207 عمودي

 

 

تردد قناة النهار الجديد

 

 

11785 رأسي V

 

 

معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500

 

 

تردد قناة ON

 

 

10853 أفقي H

 

 

ولكن كيف يمكن ضبط تردد القنوات؟ عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر :

 

 

اضغط على زر Menu أو القائمة.

 

 

ثم اختر خيارات أو Options.

 

 

اختار تثبيت أو Installation.

 

 

اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

 

 

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

 

 

ادخل التردد كتابتاً

 

 

اختر رأسي V أو أفقي H.

 

 

اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

 

 

انتظر حتي يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.

 

 

 

 

 

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا