تراند اليوم : تردد القنوات الجديدة

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تردد القنوات الجديدة ،وكشفت عدد من القنوات الفضائية، تغير ترددها مع بداية العام الجديد، بدء من 1 يناير 2021، وهنا يتطلب على الكثير ضبطها للقدرة على متابعتها ومن تلك القنوات:
تردد قناة dmc الجديد
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11449 أفقي
معامل تصويب الخطا: 5/6
معدل الترميز: 27500
تردد قنوات CBC الجديد
11785 رأسي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الحياة الجديد
12207 عمودي
تردد قناة النهار الجديد
11785 رأسي V
معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500
تردد قناة ON
10853 أفقي H
ولكن كيف يمكن ضبط تردد القنوات؟ عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر :
اضغط على زر Menu أو القائمة.
ثم اختر خيارات أو Options.
اختار تثبيت أو Installation.
اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.
اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
ادخل التردد كتابتاً
اختر رأسي V أو أفقي H.
اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.
انتظر حتي يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.