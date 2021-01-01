تراند اليوم : تردد القنوات الجديدة

تردد القنوات الجديدة ،وكشفت عدد من القنوات الفضائية، تغير ترددها مع بداية العام الجديد، بدء من 1 يناير 2021، وهنا يتطلب على الكثير ضبطها للقدرة على متابعتها ومن تلك القنوات:

تردد قناة dmc الجديد

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11449 أفقي

معامل تصويب الخطا: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قنوات CBC الجديد

11785 رأسي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الحياة الجديد

12207 عمودي

تردد قناة النهار الجديد

11785 رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6 واستقطاب معدل الترميز 27500

تردد قناة ON

10853 أفقي H

ولكن كيف يمكن ضبط تردد القنوات؟ عليك إتباع الخطوات التالية بواسطة ريموت الرسيفر :

اضغط على زر Menu أو القائمة.

ثم اختر خيارات أو Options.

اختار تثبيت أو Installation.

اختر تثبيت يدوي أو Manual Installation.

اختر القمر Nilesat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

ادخل التردد كتابتاً

اختر رأسي V أو أفقي H.

اختار معدل الترميز 27500 ثم اضغط Ok.

انتظر حتي يتم الانتهاء من البحث، وأخيراً قم بعمل حفظ أو Save.