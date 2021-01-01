تراند اليوم : توقعات ميشال حايك عن ليبيا 2021

توقع ميشال حايك ان الوضع سوف يكون قاسي علي الشعب الليبي في العام الجديد، لان الحرب والاحداث والاضطرابات السياسية سوف تؤدي الي استنزاف الطاقة ويسبب تراجع ليبيا علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتنبأ ايضا ان ليبيا في منتصف العام الجديد 2021 سوف تشهد تغيرات واضحة وملموسة وكبيرة سوف يتحسن الدخل الاقتصادي للمواطنين الليبيين سوف يؤدي الي تحسين الوضع الاقتصادي في المجتمع. وكشف ميشال تتطلع ليبيا لتجديد العلاقات مع الدول العربية وتحسين صورة ليبيا الخارجية، وبين ان الظروف الليبية سوف تتغير في ليبيا السياسية والاقتصادية وذلك سوف يساهم في افراج الحكومة الليبية عن بعض السجناء الذين سجنوا لأسباب سياسية، وايجاد الحكومة الليبية الحلول للمشاكل الداخلية الليبية. من ابرز توقعات ميشال حايك التالي:

سوف تقوم تركيا بالتدخلات في شؤون ليبيا بشكل أكبر، يتزامن ذلك مع دخول طائرات وصواريخ داخل الأراضي الليبية لمساندة حكومة الوفاق السراج ضد حفتر.

سوف تقلب سفينة غير شرعية للهجرة في طريقها الي ايطاليا، ويسبب هذا الحادث المئات من الضحايا.

حرب أخرى تكون بدايتها بين حكومة السراج وحفتر، ستكون تلك الضربة المؤلمة لحفتر يتخلف عنها ضحايا من الصفوف العسكرية والمواطنين الليبيين، وتدخل أجنبي لوقف الحرب.

سيتم تهريب سيف الإسلام القذافي من السجون الليبية، مقابل ذلك التهريب ثورة في الشارع الليبي لإنقاذ البلاد.

تعود زوجة القذافي صفية فركاش الى العاصمة طرابلس.

بداية العام القادم سوف تكون قاسية على الشعب الليبي، وذلك بسبب تراجع الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

قيام مجموعة من الدول العربية بالدعم العسكري والاستراتيجي للجيش الليبي لإيقاف عمليات الارهاب والتفجير في ليبيا.