تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2021 لسوريا

توقعات ميشال حايك 2021 لسوريا ، ميشال حايك واحد من المنجمين اللبنانيين الذي برزوا في السنوات الأخيرة، وكانت توقعاته في بعض الأحيان تُصيب، حيثُ أنَّهُ كان قد توقع أنَّ هناك تغييرات ستطرا على العالم العربي في مسألة تقبلها لوجود الكيان الصهيوني، وكان قد تنبأ أيضاً بالعلاقات الاسرائيلية الاماراتية وأعلن عن ركوب الامارات في رحلة التطبيع مع اسرائيل، ومن ضمن توقعات ميشال حايك 2021 لسوريا.

كانت التوقعات تُشير الى أنَّ الليرة السورية ستشهد تعافياً ملحوظاً في العام 2021.

كما وأنَّ بشار الأسد سيرتدي الزي العسكري ليُعطي بعض مقاليد الحكم لشخص واعد من بيت الأسد.

حيثُ أنَّ التوقعات تثشير الى أنَّ بشار الاسد سيُعطي أخاه ماهر الأسد العديد من الأمور السلطوية في سوريا.

ستكون هناك العديد من المفاجئات التي من المتوقع أن يُقدمها بشار الأسد للاعلام والسوريين والعالم أجمع حول مقاليد الحكم في سوريا وفي الجيش السوري.

ستشهد المنطقة السورية العديد من الصدامات المُختلفة التي ستظهر معالمها بشكل أكبر بعدما حينما يقوم الطيران الحربي الاسرائيلي بالصدام مع سوريا حيثُ سيُحاول الطيران الاسرائيلي على العديد من المناطق التي تُعتبر معقل التواجد الروسي في سوريا.

ستشتعل العديد من المشاكل بين الدروز الموجودين في سوريا والجيش السوري على وجه التحديد، وهذا يتمثَّل من خلال مشاكل الجيش السوري مع المخابرات.

كما وتُشير توقعات ميشال حايك الى أنَّ سوريا ستشهد أحداثاً دموية كأحداث عام 2011.