تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2021 سوريا

توقعات ميشال حايك 2021 سوريا توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك 2021 لسوريا، ميشال حايك ينتظر العديد من الناس توقعاته على أحر من الجمر، بعدما صدقت توقعاته بحدوث تطبيع بين الإمارات العربية وإسرائيل في العام 2020، وتوقعاته بانفجار مرفأ بيروت في العام 2020 أيضاً، وما نجم عنه من خسائر بشرية، أما عن توقعات ميشال حايك للعام القادم 2021، كان لسوريا فيها نصيب، ونضع لكم توقعات الفلكي اللبناني ميشال حايك 2021 لسوريا، والله تعالى أعلى وأعلم:

توقع خلافاً في عائلة الأسد بين بشار وشقيقه ماهر الأسد.

سيكون هناك محاولات عديدة لتعويم بشار الأسد

توقع ميشال بتسليم بشار الحكم لشاب في مقتبل عمره، له مستقبل واعد.

ارتداء بشار الأسد بدلته العسكرية، وظهوره في موكب للعلن.

لن ينتظر بشار الأسد نهاية عام 2021 من أجل إجراء انتخابات رئاسية.

يتوقع ميشيل وجود طيران إسرائيلي كبير في أجواء وغلاف سوريا.

كما توقع ضربات من إسرائيل لوجود وكيان روسيا في أراضي سوريا.

ستعقد اتفاقات وتبرم صفقات لتحدد مصير وتاريخ سوريا.

يتوقع ميشال حدوث انقلاب داخلي في الحكم، وذلك داخل الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار.

توقع حايك بحدوث زلزال داخلي في دروز سوريا، وسيكون يوما لضريح السيدة زينب لم تشهد سوريا مثله.

يتوقع حايك، أن تكون هناك نزاعات وصدامات كبيرة بين المخابرات السورية، والطيران السوري.

كما أعلن ميشال حايك في توقعاته لسوريا 2021، عن حدوث تقدم وتطور مفاجئ في العلاقات السورية اللبنانيةز

بين ميشال حايك في توقعاته أن فعاليات مشابهة لفعاليات العام 2011 ستحدث في سوريا في العام 2021.

ولم ينسى ميشال حايك الجانب الفني في توقعاته، حيث توقع للفنانة السورية الأصل أصالة نصري بتغيرات إيجابية رائعة مبشرة بعد أن أعلنت في السابق عن انفصالها، حيث ستشهد الفنانة أصالة نصري شهرة واسعة في الأيام القادمة من العام 2021.

كما توقع ميشال حايك لمخرج سوري أن يصبح معروفاً ومذكوراً في الوسط الفني مع كبار المخرجين، وربما هو مخرج كاسك يا وطن لدريد لحام.