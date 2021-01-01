تراند اليوم : رابط اليانصيب التركي .. يانصيب تركيا 2021 سحب اليانصيب التركي .. 2021 milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı

نتائج يانصيب تركيا للعام 2021 راس السنة عبر موقع اليانصيب الوطنى التركى milli piyango website البطاقات الرابحة في يانصيب تركيا 2021 ، نستعرض لكم اعزائنا القراء في كل مكان نتائج يانصيب تركيا، اعرف الان نتيجة بطاقتك والارقام والبطاقات الرابحة في يانصيب تركيا راس السنة 2021 .

Lotto- نتائج اليانصيب في تركيا 2021 نتائج سحب اليانصيب في تركيا 31-12-2021 رابط نتائج سحب اليانصيب في تركيا 2021 رابط نتائج يانصيب تركيا اليوم 1 يناير 2021 .

نقدم لكم قرائنا الكرام نتائج سحب اليانصيب التركي للعام 2021 ، عبر موقعنا الاخباري .

حيث أصدرت مؤسسة اليانصيب التركي نتائج سحب يانصيب راس السنة للعام 2021 ، عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وارقام البطاقات الرابحة في يانصيب التركي الوطني راس السنة.

للاستعلام عن تذكرتك ضمن النتائج المعلنة من خلال ( الرابط التالي ) .

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وتشمل جوائز اليانصيب الوطني التركي إصدار رأس السنة 2021 الجوائز التالية :-

الأرقام التي تربح 100 مليون ليرة تركية

الأرقام التي تربح 10 مليون ليرة تركية كمكافأة

الأرقام التي تكسب مكافأة قدرها مليون ليرة تركية

الأرقام التي تربح 120 ألف ليرة تركية

الأرقام التي تكسب 10 آلاف ليرة تركية كمكافأة

الأرقام التي تربح 5 آلاف ليرة تركية كمكافأة

الارقام التي تكسب 1000 ليرة تركية

الأرقام التي تكسب 500 ليرة تركية إضافية

الأرقام التي تكسب 400 ليرة تركية إضافية

الأرقام التي تكسب 300 ليرة تركية إضافية

الأرقام التي تربح 200 ليرة تركية

الارقام التي تربح 100 (امورتي) ليرة تركية

الأرقام التي تربح 100 ألف ليرة تر