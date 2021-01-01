تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2021 للبنان

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أبرز توقعات ميشال حايك:
- قانون الإثراء غير المشروع يشق طريقه
- موجة من التعذيب والتنكيل تطال رؤوساً كبيرة
- تسونامي من الاستقالات العسكرية
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- مشهد وأكثر من مشهد، يمسح الأرض بعدد من موظفي الدولة الفاسدين
- سنشاهد الذين زوروا وتصوروا وصنعوا قوانين الباطل وبعد المساءلة سنشهد.
-يمد البنك الدولي يداً بدل يدين.
- الكهرباء ستصبح ملفاً "مليان فضائح"، ومغارة علي بابا إلى الإقفال والمتورطين إلى الحساب
-كل حزب سيفرز مجموعة لا نحمل من اسمها إلا الذكريات
- وصولا إلى شباب من حزب الله، بهدف تغييري واحد موحد
-معارك بالسوق العقاري
-كسر الجمود السياحي
-رغم الانهيار الاقتصادي، تفتح المؤسسات درفة من الدرفتين
-قسم من الجامعات والمدارس يغلق باباً من بابه وقسم يغلق الدرفتين
-القطاع الصحي ستنطفئ نجمة من نجومه.
-الذهب والأملاك والخصخصة والمصارف والافلاس ستقف عند آخر خطوة عنوانها الجرأة.
-خلال عرض مشاهد المسرحية الهزلية المبكية المالية، سنشاهد الأموال والودائع بمشهدين كبيرين: الأولى عند حفل العروس وحفلة هرج ومرج، داخل لبنان وخارجه. والمشهد الثاني حفلة "نهنهة"، الهدف منها هو نهنهة الأعصاب عبر حرب نفسية تحتاج نفساً طويلاً.
-الودائع عائدة
-الدولار وألعاب بهلوانية والأسعار تقف في دائرة واحدة حتى تمسك بالدولار.
-خميرة 17 تشرين الأول 2019 ستنفخ بخبز انتفاضة 2021
الثورة الانتفاضة من النظري إلى التطبيقي، من شعار "كلن يعني كلن"، ومن رأس لرأس
-موضوع الترسيم من محاذير ومخاطر ومشاهد صادمة ستأخذ بالإمكانات المحدودة أكثر مما ستأخذ إسرائيل.
- التطبيع لن يكون كما تريد إسرائيل، وتواصل محدود خارج برتوكولات التطبيع.
-المصالح الكبرى تعارك على وجه الماء، صدمة بلوك4 ستقلب معادلة معاكسة، والنفط يفرض نفسه كحل من المفاتيح المالية.
-بين ليلة وضحاها، ينفتح أكثر من باب على لبنان الرسمي كتسابق للانفتاح من دول عدّة بديلة ومؤشرات تدل على الدعم
- مشاهد رعب كورونا ترافق الرعب التي ترافق، دواء بسيط وسخيف وأكثر من دواء، والقلق سبب حجمه عن الناس
-رغم كل الشح والقلة، الجوع "ممنوع يكمل"
-المغتربون ورشات عمل على وسع الانتشار، وجوه مدنية ودينية تتضامن لإعادة الأمن إلى شرايين الوطن.
-القلق من إسرائيل في محلّه، مع هدف نتنياهو بضرب المطار
-مخططات عسكرية تثير الرعب تدفع الناس للنزوح من بعض المناطق، وبعضها من بيروت
-وحدها الأعجوبة "رح تعمل الحل الأعجوبة" بلبنان.
ويُكمل في سنة اللاعنوان:
-ضجة الضجات حول اسم جورج عبدالله المعتقل
-الذكرى عنوانها كمال جنبلاط قرب مولده أو قرب ذكرى اغتياله
-يعيش أحد الشوارع أجواء كئيبة
-مشهد طيار وطيارة في أجواء لبنان
- ضهر البيدر بخبر عاجل خارج نشرات الطقس
- بعكس المألوف، بعض البدلات العسكرية من مواجهة الحراك إلى تأييد الحراك.
-البقاع من قصة لقصة ومن حدث لحدث وكل حدث أكبر من الثاني.
- مجلس الدفاع الأعلى على المحك
- الصدمة على المحك بدور أحد المدافن: أولها خضة بمشيخة عقل الدروز
-عاصفة بالمركز الكاثوليكي للإعلام ومحيط المركز وتكتل "لبنان القوي"
تُشق الطريق بين الضاحية وبكركي وتتسابق التطورات
-أكثر من سفير وسفيرة رهن إشارة أمنية
-في مستشفى رفيق الحريري أمر فوق العادي
-يتشكل تحالف درزي لقلب المعادلة الداخلية
- شرارة بحرية يليها أكثر من اتجاه
- تكشف خفايا العلاقة بين وليد جنبلاط وحزب الله
-الثابت والمنقول بممتلكات أحد الأحزاب
-سلام المخيمات برسم الاهتزاز المخطط
-أهداف بيت الجميّل أهداف للأعداء
-غلطة الحاكم بألف لرياض سلامة
-رياض سلامة بسباق مع الفرصة
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-ملحم رياشي يعمل فرق
-جوزف عون قائد الجيش اسم يحمل القرعة
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-اغلاق موقت لمنطقة جغرافية بمنطقة الحمراء
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