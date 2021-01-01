تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2021 للبنان

أبرز توقعات ميشال حايك:

- قانون الإثراء غير المشروع يشق طريقه

- موجة من التعذيب والتنكيل تطال رؤوساً كبيرة

- تسونامي من الاستقالات العسكرية

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- سنشاهد الذين زوروا وتصوروا وصنعوا قوانين الباطل وبعد المساءلة سنشهد.

-يمد البنك الدولي يداً بدل يدين.

- الكهرباء ستصبح ملفاً "مليان فضائح"، ومغارة علي بابا إلى الإقفال والمتورطين إلى الحساب

-كل حزب سيفرز مجموعة لا نحمل من اسمها إلا الذكريات

- وصولا إلى شباب من حزب الله، بهدف تغييري واحد موحد

-معارك بالسوق العقاري

-كسر الجمود السياحي

-رغم الانهيار الاقتصادي، تفتح المؤسسات درفة من الدرفتين

-قسم من الجامعات والمدارس يغلق باباً من بابه وقسم يغلق الدرفتين

-القطاع الصحي ستنطفئ نجمة من نجومه.

-الذهب والأملاك والخصخصة والمصارف والافلاس ستقف عند آخر خطوة عنوانها الجرأة.

-خلال عرض مشاهد المسرحية الهزلية المبكية المالية، سنشاهد الأموال والودائع بمشهدين كبيرين: الأولى عند حفل العروس وحفلة هرج ومرج، داخل لبنان وخارجه. والمشهد الثاني حفلة "نهنهة"، الهدف منها هو نهنهة الأعصاب عبر حرب نفسية تحتاج نفساً طويلاً.

-الودائع عائدة

-الدولار وألعاب بهلوانية والأسعار تقف في دائرة واحدة حتى تمسك بالدولار.

-خميرة 17 تشرين الأول 2019 ستنفخ بخبز انتفاضة 2021

الثورة الانتفاضة من النظري إلى التطبيقي، من شعار "كلن يعني كلن"، ومن رأس لرأس

-موضوع الترسيم من محاذير ومخاطر ومشاهد صادمة ستأخذ بالإمكانات المحدودة أكثر مما ستأخذ إسرائيل.

- التطبيع لن يكون كما تريد إسرائيل، وتواصل محدود خارج برتوكولات التطبيع.

-المصالح الكبرى تعارك على وجه الماء، صدمة بلوك4 ستقلب معادلة معاكسة، والنفط يفرض نفسه كحل من المفاتيح المالية.

-بين ليلة وضحاها، ينفتح أكثر من باب على لبنان الرسمي كتسابق للانفتاح من دول عدّة بديلة ومؤشرات تدل على الدعم

- مشاهد رعب كورونا ترافق الرعب التي ترافق، دواء بسيط وسخيف وأكثر من دواء، والقلق سبب حجمه عن الناس

-رغم كل الشح والقلة، الجوع "ممنوع يكمل"

-المغتربون ورشات عمل على وسع الانتشار، وجوه مدنية ودينية تتضامن لإعادة الأمن إلى شرايين الوطن.

-القلق من إسرائيل في محلّه، مع هدف نتنياهو بضرب المطار

-مخططات عسكرية تثير الرعب تدفع الناس للنزوح من بعض المناطق، وبعضها من بيروت

-وحدها الأعجوبة "رح تعمل الحل الأعجوبة" بلبنان.

ويُكمل في سنة اللاعنوان:

-ضجة الضجات حول اسم جورج عبدالله المعتقل

-الذكرى عنوانها كمال جنبلاط قرب مولده أو قرب ذكرى اغتياله

-يعيش أحد الشوارع أجواء كئيبة

-مشهد طيار وطيارة في أجواء لبنان

- ضهر البيدر بخبر عاجل خارج نشرات الطقس

- بعكس المألوف، بعض البدلات العسكرية من مواجهة الحراك إلى تأييد الحراك.

-البقاع من قصة لقصة ومن حدث لحدث وكل حدث أكبر من الثاني.

- مجلس الدفاع الأعلى على المحك

- الصدمة على المحك بدور أحد المدافن: أولها خضة بمشيخة عقل الدروز

-عاصفة بالمركز الكاثوليكي للإعلام ومحيط المركز وتكتل "لبنان القوي"

تُشق الطريق بين الضاحية وبكركي وتتسابق التطورات

-أكثر من سفير وسفيرة رهن إشارة أمنية

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- شرارة بحرية يليها أكثر من اتجاه

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-سلام المخيمات برسم الاهتزاز المخطط

-أهداف بيت الجميّل أهداف للأعداء

-غلطة الحاكم بألف لرياض سلامة

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-ملحم رياشي يعمل فرق

-جوزف عون قائد الجيش اسم يحمل القرعة

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