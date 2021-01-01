تراند اليوم : توقعات ليلى عبد اللطيف 2021

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 ، توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة 2021، تتعدد عمليات البحث عن اهم التنبؤات والتوقعات التي قد تحل في العام الجديد 2021، من قبل الاشخاص المتابعين لعالم الابراج الفلكيه واذا تقول وشرح، من هذا المنطلق اشارت عالمه الفلك ليلي عبد اللطيف في قناتها علي اليوتيوب ومواقعها الرسميه بجمله من الاحداث المتطوره لهذا العام والتي وصفتها بانها كارثيه كما انها نوهت ايضا ان العالم سيشهد الكثير من الأحداث في العام الجديد 2021، والتي سوف نجملها كامله بحسب خبيره علم الفلك ليلي عبد اللطيف في مقالتا الاتيه ومن خلال متابعه السطور القلائل ادناه.

توقعات ليلى عبد اللطيف على الصعيد المحلي

سيتعرض العالم الي التغيرات المفاجئه والاحداث التي وصفت بالغريبه والكارثيه خلال العام الجديد 2021، وذلك بحسب ما اشارت اليه ليلي عبد اللطيف عالمه الفلك، والتي ستعمل على تغيير الانطمة الدولية واليكم أبرز ما جاء في توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة 2021:

سيكون خلال العام الجديد 2021 تنظيما لداعش عن طريق الجيش والشعب اللبناني.

تعود المظاهرات والفوضي للمره الثانيه.

ستهرب اسماء سياسيه بعيده عن الحكومه وخارج لبنان ولن يتم سماع لاسمها في مرات اخري.

ارتفاع سعر الدولار إلى 15000 لفترة، وسينخفض بعدها ويستقر على 5000.

سيعود مسلسل الاغتيالات في لبنان مره ثانيه.

سينتهي فايروس كورونا بين شهري كانون الثاني وشباط 2021.

ستكلل الثوره في لبنان بالانتصار.

يقوم كل من المسلمون والمسيحيون بالحج في القدس.

سيسير اليهود في شوارع بيروت والبلدان العربيه.

توقعات ليلى عبد اللطيف عربياً

تتميز خبيره الابراج الفلكيه ليلي عبد اللطيف بالتنبؤات الصحيحة وخصوصا حول الدول العربية لعام 2021 والتي كان من أبرزها واهمها علي الصعيد العربي الشكل التوضيحي الذي سنعرضه خلال مقالتنا كالاتي:

سيحصل تطور للافضل في دوله الامارات العربيه وستعود السياحه بشكلا قويا بعد جائحه فايروس كورونا.

كما ان دوله البحرين سوف تشهد التغييرات للافضل وبشكل عام الخليج كله سيفتح على بعضه. والسياحة ستكون وحدة، مثل أوروبا سابقاً.

تسوية سياسية قادمة لا محالة حتى لو بالقوة العسكرية في عدة دول عربية، كالعراق وسوريا ولبنان.

علي الصعيد السوري سيقوم الرئيس بشار الاسد باحداث تغييرات كبيره داخل الحكومه وذلك من اجل الشعب السوري.

ستتعرض المواقع الايرانيه في العراق الي الحوادث المؤسفه خلال الاشهر القادمه.

هذا وسيتم إنهاء الملف السوري العراقي اللبناني، وحسم هذا الملف بشكل نهائي.

في نهايه العام الجاري وفي بدايه العام الجديد 2021، ستنتهي الازمه اليمنيه .

كما ستشهد ليبيا ايضا بعضا من التسويات، وان الشعب الليبي في الخارج سيرجع الى بلده ويسترجع منزله وأراضيه.

ستحل الكثير من التغييرات في كل من الحكومه الكويتيه ومجلس النواب.

سيكشف حاكم الكويت الكثير من الفساد وسيقوم باقتلاعه من الجذور.

في العام الجديد 2021، ستحل المصالحات بين كل من السعوديه وقطر بحكمة الملك سلمان وولي العهد. وبين قطر ومصر، وسنرى حكام قطر في زيارة للسعودية، وسنرى مبادرات ومصالحات.

توقعات ليلى عبد اللطيف عالميا

بينت واظهرت عالم الفلك والأبراج ليلى عبد اللطيف العديد من الأسرار الخفية التي تدور حول توقعاتها وتنبؤاتها للدول عالميا خلال العام الجديد عام 2021ومن أبرز هذه التوقعات لدول العالم:

سوف تنتصر خلال العام الجديد 2021 ارمينيا في حربها مع أذربيجيان.

الرئيس الامريكي سوف يتعرف خلال العام الجديد الي وعكه صحيه يتم علي اثرها نقله الي المستشفي ومن ثم لا تراه في سدة الرئاسة وهناك أعمال شغب غير مسبوقة.

الانهيارات الاقتصاديه ستشهدها دول العالم ونخص ذكرا اوروبا وامريكا.

سيتعرض الرئيس بوتين الي حادث مؤسف.

حاله من الهلع تصيب العالم وذلك بسبب هبوط كبير في البورصات العالميه.

أنظار العالم ستتجه نحو القمر لحدث مؤسف، بالإضافة إلى قطع الانترنت في غالبية دول العالم جرّاء حدث مؤسف أيضاً.

ستظهر في امريكا والعديد من الدول هجوم نوعمن الحشرات بين الناس والتي تسبب حالات الخوف والهلع من جراء تلك الظاهره بين الناس.

ستكون هناك خلال العام الجديد 2021 الاغتيالات لاسماء سياسيه معروفه كانت ام لغير سياسيين في العالم الاجنبي والعربي ايضا.

سيحصل التمرد علي الرئيس التركي اردوغان في الشارع التركي ومن ثم ظهور المشكلات والانقلابات السياسيه في تركيا.

انتهاء فيروس كورونا ومرض السرطان

تطل علينا عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف بتوقعات وتنبؤات جديدة شكلت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان من أبرز هذه التوقعات ما سيتم عرضها خلال مقالتنا هذه بالشكل الاتي:

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سيشكل العام الجديد 2021 في اواخره وعند بدايه العام ايضا 2022 الانتهاء من مرض السرطان في كافه انحاء العالم بشكلا تاما.

سيظهر لقاح جديد ويتم انتاجه يكون اسهل من حبه الاسبرين علي حد تعبيرها.

سيشهد العام الجديد 2021 الانتهاء من فايروس كورونا المستجد بين شهري كانون الثاني وشباط 2021.

2021 هو عام الحرائق.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة

تعتبر ليلي عبد اللطيف من ابرز علماء وخبراء الابراج الفلكيه المعتمدين، هذا وتتميز ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها الصادقة وكان من أبرز توقعاتها لعام 2021 والتي سنسردها من خلال السطور القلائل ادناه علي هذه الوتيره:

توقعت ليلي عبد اللطيف خلال العام الجديد 2021 زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ولقائه بالسّيدة فيروز وغيرها.

كما انها ايضا توقعت ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات الصادمة التي أصابت فيها مثل انفجار مرفأ بيروت.

بشكل متأخر توقعت وتنبأت بعده امور جديده علي الصعيد اللبناني اليكم ابرزها:

بشكل محلي في لبنان:

ستم الاعفاء التام علي الكثيرمن المسجونين في سجن روميه المركزي.

بعد زياره الرئيس ماكرون لبنان، عمل علي تشجيع رؤساء عرب واجانب بزياره لبنان خلال المرحله القادمه.

قبل انتهاء العام الجديد 2021 سييشهد الموت لشخصيه سياسيه كبيره.

في لبنان وبعضا من الدول الاخري سنشهدالمحاكمات لعدد كبير من رجال الدين.

كما اننا سنرى صور قائد الجيش العماد جوزاف عون ترتفع في الشارع اللبناني وهتافات مؤيدة للجيش وذلك إثر إنجاز عمل كبير ومهم للمؤسسة العسكرية تحت قيادة العماد قائد الجيش.

ستحل في احد منازل الوجوه السياسيه المعروفه جريمه تهز بها الرأي العام بأكمله.

أحداث متسارعة وتطورات مُقلقة تحصل في الشارع اللبناني والأمور تخرج عن السيطرة في عدة مناطق.

ستطال العقوبات المتخذه الاسماء السياسيه والغير سياسيه تكون صادمه.

لن يتم التساهل من قبل العماد جوزاف مع اي من الفاسدين واي ملفات قد تكون مشبوهه من اي جهه كانت.

ستم العوده لاعداد كبيره من النازحين السوريين من لبنان الي سوريا.

أحداث مؤسفة في تشرين الثّاني تثير حالات قلق وبلبلة في الإعلام والشارع وسوف يرتفع سعر صرف الدّولار إلى مستوى غير مسبوق ويلامس عتبة الـ15000 ليرة لبنانية وربّما أكثر.

الخوف خلال هذا العام الجديد 2021 من عوده مسلسل الاغتيالات الكثيره وتجددها خلال المرحله القادمه.

بشكل عربيا دوليا:

ستحل الفوضي والغضب في كافه البلاد، نتيجه المظاهرات المليونيه في الصين.

ستكون خلال السنه الجديده 2021، الغضب والفوضي واعمال الشغب في العديد من الولايات الامريكيه خلال المراحل القادمه.

ستظهر في المستقبل الكبير عمله جديده من شأنها ان تكون منافسه للدولار.

سيخرج الخلاف ما بين كل من روسيا وايران بشكلا علنيا.

ستغلق الكثير من المطارات خلال الفتره القادمه وذلك لاسباب امنيه.

ستظهر الاغتيالات الكثيره في العراق لاهم وابرز الشخصيات المهمه فيها.

ستجتاح البلاد التحركات الشعبيه العارمه في الشارع الايراني.

ستتفق الكثير من الدول العربيه واتفاقيات السلام ما بين اسرائيل وبينهما.

من المتوقع خلال العام 2021 الزلزال الذي يضرب اليونان وايضا تركيا.

سيشهد العامى 2021، الزواج المدني المتاح في الكثير من الدول العربيه.

سنشهد الاختفاء لفايروس كورونا بالشكل المفاجيء خلال الاشهر القادمه وبالاخص في فصل الشتاء.

دور كبير في ليبيا للواء خليفة حفتر وإلى جانبه سيف الإسلام القذافي الذي سيعود بقوّة إلى السّاحة الليبية.

ستقترت الاخطار والخوف من بعضا للمنشات في ايران.

خلال العام الجديد 2021 ايضا سيشهد الاعلام التركي الحملات الواسعه والتي تطال الرئيس رجب طيب أردوغان وبعض الأفراد المُقرّبين منه وذلك خلال العام 2021، والشّارع التركي يشتعل من جديد.

سيحل الغضب في الشارع المصري المؤسفه نتيجه المظاهرات العارمه في مصر.

سيشهد الشارع الروسي التحركات الاحتجاجيه والمظاهرات بداخل وخارج روسيا.

ستكون هناك خلال العام الجديد 2021، في بعضا من الدول العربيه والاجنبيه الحرائق المفتعله التي ستطال بعض الكنائس والمساجد ايضا.

عام 2021 هو عام الحرائق حول العالم وسنشهد ظاهرة لافتة في اشتعال الحرائق المُتنقّلة حول العالم.

ستطال احداث ايلول المتكرره العديد من الدول بنفس المشاهد المؤسفه.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج الحمل

افادت خبيره وعالمه الفلك ليلي عبد اللطيف بالعديد من التوقعات المختصه ببرج الحمل والتي سنتناولها خلال السطور القادمه من كافه الجوانب الحياتيه، هذا وموعد برج الحمل يكون، بداية من تاريخ 21/مارس حتى تاريخ 19/ابريلن التي يحمل الكثير من التنبؤات والتوقعات التي افادت واقرت بها ليلي عبد اللطيف علي الشكل الاتي:

علي الصعيد المهني: بالنسبه لما يخص الاعمال فانه سيكبر بعام 2021 اكثر من العام السابق، كما ان الانشطه ستزيد لديك، وسوف تتحقق كافه الأرباح في الأعمال أكثر بكثير مما تتخيل، وكذلك ستزيد فرصة ترقيتك في العمل وفي حياتك العملية ستصبح ذلك الشخص الناجح وسيزيد راتبك المهني.

علي الصعيد العاطفي: التفاهم والتواصل مع شريك حياتك سيكون جميلا وهادئا وبشكلا ودي للغايه، وهناك فرصه للتقرب فيما بينكم بعيدين كل البعد عن اي مشاكل قد تحصل فيما بينكما.

علي الصعيد العائلي: ستكون العلاقه من اصحاب برج الحمل مع العائله التي تخصهم اكثر صراحه من اي وقت مضي.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج الثور

بحسب توقعات ليلي عبد اللطيف لاشخاص برج الثور هناك العديد من التنبؤات، حيث ان اصحاب هذا البرج يمرون بفتره رائعه ومطمئنه من حياتهم في كافه مجالات الحياه وكافه الانشطه والمستويات، حيث ان موعد هذا البرج يكون، من 20/ ابريل إلى 20/ مايو، كما انهم يتميزون ويتسمون بحاله من الهدوء والاستقرار والعقلانيه باتخاذ كافه قراراتهمن وسنوضح باقي المستويات لبرج الثور بحسب ليلي عبد اللطيف:

علي الصعيد المهني: اصحاب هذا البرج سيصبحون لديهم الارباح الوفيره والكثيره، اضافه للانتصارات في العمل، كما ويقوم بعضا من الاشخاص بمساعدتهم علي التطوير في اعمالهم.

علي الصعيد العاطفي: اصحاب برج الثور سيواجهون بعضا من المشاكل العاطفيه والتوترات مع شريك حياتهم، لذا يتطلب منهم البحث عن اهم وابرز هذه المشاكل ومن ثم العمل علي حلها.

علي الصعيد العائلي: اصحاب هذا البرج سيعانون من بعضا من المشكلات وفتور العلاقه العائليه مع اهلهمن لذا يتطلب منهم القيام بالاصلاح لتلك المشاكل.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج الجوزاء

بحسب ما تم توقع من قبل خبيره علم الفلك ليلي عبد اللطيف، لاصحاب برج الجوزاء، فانهم، سيتأثرون بمشاعرهم المتقلبه الغير ثابته، حيث من الضروره المعرفه بالفتره التي يمرون بها حتي يتمكنوا من تغيير المواعيد القادمه، هذا ويكون موعد برج الجوزاء بداية 21/ مايو إلى 20/ يونيو، سنتطرق الي باقي التوقعات لهذا البرج لعام 2021:

علي الصعيد المهني: ستظهر التغيرات الطارئه في عمل اصحاب هذا البرج وذلك نتيجه الاحداث التي يمرون بها، لذا يتوجب عليهم ان يتأقلموا مع هذه التغيرات.

علي الصعيد العاطفي: بحسب ما افدات به ليلي عبد اللطيف فان اصحاب برج الجوزاء يعتبرون هذا العام الجديد عام المصالحه مع الطرف الاخر، لذلك يتطلب عليهم الاهتمام بالعلاقه مع الشريك ومن ثم العمل علي التطوير والتقدم في تلك العلاقه وتلبيه جميع الاحتياجات.

علي الصعيد العائلي: لابد لاصحاب برج الجوزاء التعامل مع عائلتهم بالطريقه المهذبه واللبقه لكي يحظون علي الاحترام المتبادل فيما بينهم.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج السرطان

سيمر برج السرطان بعده فترات، حيث انه بحسب ما افادت به ليلي عبد اللطيف، فان اصحاب هذا البرج سيعيشون الاستقرار في خلال فترتهم الحاليه وعلي كافه المستويات، هذا وان موعد برج السرطان، من 21/ يونيو إلى 21/ يوليو، كما ان الكثير من الاحداث تتبع لصاحب برج السرطان الموضحه خلال السطور التاليه:

علي الصعيد المهني: اصحاب هذا البرج سيحققون الكثير من الارباح والانجازات المهنيه خلال عام 2021.

علي الصعيد العاطفي: اصحاب برج السرطان يعانون من بعض المشاكل وسوء التفاهم بينهما.

علي الصعيد العائلي: علاقه اصحاب برج السرطان مع عائلتهم مأسسه ومبنيه علي الصراحه والوضوح، حيث ان اعائله تكون ضمن سلم الاوليات لهذا العام 2021.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج الأسد

اصحاب برج الاسد سوف تختلط لديهم كافه الامور مع بعضها البعض، ما بين الشيء السار ام السيء، ولكن من يحملون برج الاسد سيتخطون معظم الازمات التي تواجههم ، كما انهم سيحققون اهدافهم لهذا العام 2021، ومن اهم التوقعات ايضا مفصله لاصحاب برج الاسد ما سيتم توضيحه اسفل المقاله ادناه:

علي الصعيد المهني: اصحاب برج الاسد سيواجهون المشاكل الكثيره والخلافات التي من شأنها التأثير بشكلا سلبيا علي استقراره.

علي الصعيد العاطفي: لصاحب هذا البرج من الامكان ان يدخل بالعلاقه العاطفيه الهائله التي من شأنها التاثير بشكلا ايجابيا علي اصلاح علاقات اعمالهم.

علي الصعيد العائلي: ستمكن برج الاسد من قضاء علاقات رائعة مع عائلته وأكثر من العام المنصرف.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج العذراء

تنبأت ليلي عبد اللطيف خبيره علم الفلك لاصحاب برج العذراء بالكثير من الاحداث المثيره والشيقه، والتي سنتناولها علي كافه الاصعده اسفل السطور ادناه، حيث ان موعد برج العذراء من بداية برج العذراء من 23/ أغسطس إلى 22/ سبتمبر، سنوضح التوقعات بشكلا مفصلا:

علي الصعيد المهني: خلال العام الجديد2021 سيتمكن اصحاب هذا البرج من خوض الكثير من التجارب المملوءه بالابداعات والنجاحات المتكرره.

علي الصعيد العاطفي: اصحاب برج العذراء سيصبحون اكثر مرونه وتفهما لكافه الامور التي يتعاملون بها مع شريك حياتهم لهذا العام الجديد.

علي الصعيد العائلي: بحسب ما تمتوقع من خبيره علم الفلك ليلي عبد اللطيف فان اصحاب برج العذراء، يحبون عائلتهم بشكلا كبيرا، كما انهم سيقيمون الاحتفالات والمناسبات العديده بهدف جمع العائله والاقارب من خلالها.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج الميزان

من المتوقع لاصحاب برج الميزان المفاجئات والاحداث الغايه في الاهميه والتي سنتطرق للحديث عنها بشكلا مفصلا وعلي كافه الاصعده المهنيه والعاطفيه والعائليه من خلا مقالتنا، حيث ان موعد برج الميزان ما بين 23/ سبتمبر حتى 23/ أكتوبر والان سنتناول كافه التوقعات للعام 2021:

علي الصعيد المهني: اصحاب برج الميزان من الناحيه المهنيه فانهم ستتزايد قدراتهم حيث يصبحون بمهاره عاليه واداء مميز ومبدعا في العمل، كما انهم يمتلكون مهاره الاقناع بالعمل، الذي يجعلهم اكثر ثقه في اتخاذ كافه القرارات المطلوبه منهم بشكلا حاسما في اعمالهم الموكله اليهم.

علي الصعيد العاطفي: سيصل اصحاب هذا البرج الي قرارات واضحه، وسيحسمون علاقتهم المشبوهه، هذا ويتمتع اصحاب برح الميزان بجاذبيه عظيمه تجعلهم اكثر حبا ورغبه من غيرهم بشكلا دائما ومستمرا.

علي الصعيد العائلي: اصحاب هذا البرج سينشغلون بالعمل مع شريك حياتهم مما يجعل علاقتهم مع عائلتهم ينتابها الفتور في العام الجديد 2021.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج العقرب

نظرا لما افادت به ليلي عبد اللطيف عالمه الفلك فان اصحاب برج العقرب، سيصبحون أكثر استقرارا في حياتهم العاطفية، وفي عملهم ومع عائلتهم، هذا وان موعد برج العقرب هو ما بين 24/ أكتوبر حتى 21/ نوفمبر، وبحسب توقعات الابراج الفلكيه لبرج العقرب فان تبين ما يلي:

علي الصعيد المهني: من الناحيه المهنيه فان اصحاب برج العقرب يجب عليهم التركيز الدقيق في استغلال الفرص لحتي يساعكم في تحقيق الاهداف المرجوة.

علي الصعيد العاطفي: خلال هذا العام الجديد 2021، فان اصحاب هذا البرج يتمتعون بالاستقرار العاطفي.

علي الصعيد العائلي: بالنسبه لما يخص العائله فان اصحاب هذا البرج يتسمون بحاله من الهدوء والاستقرار مع العائله لهذا العام الجديد.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج القوس

اشارت توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 للأبراج على برج القوس، وخصوصا وأنه مر بظروف سيئة خلال العام السابق، حيث سوف يستطيع السيطره عليها هذا العامن هذا وياتي برج القوس في الفترة ما بين 22/ نوفمبر حتى 21/ ديسمبر، وسنشير عبر مقالتنا الي كافه التوقعات التي سنذكرها:

علي الصعيد المهني: اصحاب هذا البرج سيتغلبون علي كافه المشكلات والصعوبات التي تواجهم خلال العام السابق، كما انهم يصلون الي الاستقرار في الوظائف خلال السنه الجديده.

علي الصعيد العاطفي: أصحاب هذا البرج سيمتازون باستقرار العلاقه العاطفيه بينهم وبين الشريك في الحياه ويتفهمون بعضهم البعض.

علي الصعيد العائلي: اصحاب برج القوس سيمرون بمراحل جميله مع عوائلهم ومن ثم قيامهم بالحفاظ علي استقرار وهدوء العلاقه فيما بينهم.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج الدلو

اصحاب برج الدلو سيحققون اعلي درجات في عملهم وذلك نتيجه الجد والمثابره والاجتهاد في كافه اعمالهم، هذا ويأتي برج الدلو في الفترة ما بين 20/ يناير حتى 18/ فبراير، سنتناول كافه النواحي من التوقعات والتنبؤات لاصحاب برج الدلو في عام 2021:

علي الصعيد المهني: في خلال العام الحالي سيقوم أصحاب برج الدلو بالتوسع المهني الكبير وءلك من خلال العمل والصفقات.

علي الصعيد العاطفي: يجب علي اصحاب هذا البرج ان يكونوا اكثر صراحه ووضوحا مع شريك حياتهم لحتي يتمكنوا من حل المشكلات التي تواجههم.

علي الصعيد العائلي: نتيجه عدم الوضوح والصراحه مع العائله فيصابوا بالفتور والابتعاد.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2021 برج الحوت

يمر اصحاب هذا البرج بفتره مملوءه بالاضطرابات في كافه نواحي الحياه بحسب ما ذكرته وتوقعته خبيره علم الفلك ليلي عبد اللطيف، هذا ويبدأ برج الحوت في الفترة ما بين 19/ فبراير حتى 20/ مارس، كما سنتناول النواحي الاخري علي هذه الشاكله:

علي الصعيد المهني: من خلال العام السابق أصحاب هذا البرج يقومون بانجاز الكثير من المشروعات والاعمال والتي تعتبر غير موفقه.

علي الصعيد العاطفي: ينتاب اصحاب برج الحوت نوبه من التوتر والاضطرابات بالعلاقه مع شريك حياته، فلذلك لابد ان يكونوا اكثر وضوحا ومرونه معه.

علي الصعيد العائلي: العلاقه بين اصحاب برج الحوت وعائلاتهم تكون متوتره وغير سلسه،وذلك نتيجه الخلافات الدائمه فينا بينهم واصرار اصحاب برج الحوت ايضا علي ارائهم الثابته.

اي هنا نكون قظ اوردنا توقعات خبيره وعالمه علم الفلك والابراج ليلي عبد اللطيف للعام الجديد 2021، وذلك بطرح كافه التوقعات والتنبؤات لجميع الابراج الاثني عشر بكافه الازمنه والاصعده، المهنيه والعاطفيه والعائليه ايضا بجانب من الشموليه وذلك من خلال توقعات الابراج 2021 ليلي عبد اللطيف.