تراند اليوم : برج خليفه الان .. برج خليفة مباشر احتفالات رأس السنة من برج خليفة

برج خليفه الان مشاهدة احتفالات برج خليفة بث مباشر 2021 من المشاهدات التي تنصب عليها عيون المحبين لهذه الليلة، حين تدق الساعة في لندن لتمام الواحدة صباحاََ بتوقيت مكة المكرمة، لتدق معها اصوات الإحتفالات في دبي، لتبقى مشاهدة احتفالات برج خليفة بث مباشر 2021 واضحة الأرجاء بجودة عالية الدقة والوضوح تدنو من 4k، وهذا ما اعتاد عليه العالم أجمع في الاعوام الخمس الاخيرة والتي بات برج خليفة هو الأيقونة والرمز الذي يدل على إنطلاق وبدء العام الجديد كل واحد على حِدا، وما بين تلك التارات تتوه العبارات لتخص العديد من السياح الوافدين إلى دبي وبالتحديد إلى برج خليفة لمشاهدة الحدث الأكبر والأكثر جمالاََ مع إنطلاق توكيبات من الألعاب النارية المعانقة لحد السماء والمنهمرة بحد الجمال.

برج خليفة ليلة راس السنة

في رأس السنة من كل عام يُصاب السياح بجنون الجمال حين ترنو العيون إلى برج خليفة في هذا التوقيت بالذات، لا عين تطبق الجفن ولا نوم يسدل الستار عن النفس، ليبقى الجمال مترافق مع برج خليفة ليلة راس السنة الذي يكون في أجمل حلة له وفي أجمل تعداد، ولا يكون لوماََ لو تحدثنا لتلك الوفود الخارجة عن نطاق هذا البرج والذاهبة لترنو في بقاع ليست بهذه البقاع، وعلى كلٍ حدبٍ وصوب يُضحي هذا البرج بجمال لا مثيل له وبقوة لا نهاية لها وبإستقطاب للنفوذ بامر لا حد له على الإطلاق.

ورأس السنة دان واقترب ولا مجال للبحث عن بديل من بدائله لأنه واحد من الأراج الأكثر جمال في كل آن وفي كل موضع من المواضع الخليجية من مدن ومن دول ومن أقاليم ومن أبراج، فهو الاجمل بلا منافس.

احتفالات ليلة رأس السنة في دبي

مدينة دبي إحدى المدن العملاقة التي تعد من المدن الأكثر جمالاََ في منطقة الخليج العربي، والتي تحتضنها الولايات العربية المتحدة الإماراتية التي تكتظ بالمدن الفارهة، ولكن لمدينة دبي طعم ومذاق تكاد باقي المدن لا تجمله على الإطلاق، وتتواكب هذه المدينة مع كل ما يلبي الرغبات الجامحة للوافدين من كل حدب وصوب لمشاهدة مدينة دبي في يوم رأس السنة الميلادية، حيث الإحتفالات في كل محور وفي كل زاوية من الزوايا التي تتثاقل في كل محور لترنو بالجمال وتضحي بالعديد من الحسن والتفائل والتناظر على الجماليات.

تبقى مدينة دبي في نهاية هذا العام واحدة من المدن الأكثر جلباََ للسياح والهواة والمصورين والباحثين عن القوة والأصالة والجمال حيث يقع ويقبع برج خليفة والذي على مدار السنوات الماضية كان أيقونة الألعاب النارية لإستقبال الساعات الجديدة من كل عام جديد فقد كان وجهة لا تعدوها وجهة أخرى، وجمال لا يدنو منه جمال آخر حتى بات أحد أكثر المواطن جمال على حين اهتمام من السلطات المعنية ورجال الأعمال والشركات التي تهدف لإبراز هذا البرج في أجمل حلة له وأجمل الإستقبالات للأعوام، حيث ميزانيات مهولة وضخمة يتم رصدها للساعات الاولى من بداية العام مع هذا البرج وفيه.

اقرأ أيضاً

احتفالات ليلة راس السنة 2020 برج خليفة بث مباشر

التقنية الاكثر جمال في هذا العام كانت خدمة النقل المباشر للعديد من الاحداث التي تحدث في الميدان، وهي ما يتعارف عليها الكثير من الأفراد بإسم البث المباشر، ليكون المتابع عن بعد في هذا اليوم قادر على التعرف من مكانه البعيد عن برج دبي على كل الأحداث وأشكال الإحتفالات التي ترنو وتتثاقل وتحمل في عبقها الالعاب النارية والمأكولات الشهية والمشروبات الغنية بالثمالى، حيث إكسير من الجمال في هذه الليلة وفي هذه المنطقة الجغرافية المميزة التي تتوسط الولايات العربية المتحدة الإماراتية.

في الاعوام السابقة كان الكل الصجفي ينتظر الإعلان عن إتمام وإطباق الدقائق الاخيرة من الساعة الثانية عشر ليلاََ لتنبثق عنها الساعة الواحدة فجراََ وتنطلق تلك الألعاب النارية ذات الألوان البهية في اجمل شكل لها بعد ان أقدم على جدولتها وترتيبها ثلة من عباقرة الهندسة في الجمال المترنحين على كوكبات الألوان والأشكال المتناغمة مع الارقام الأربعة وهي الإثنين والصفر والواحد والسبعة، والتي تتجمل وتصل في تجمعاتها إلى رقم 2020 وهو الرقم الدال على العام الجديد المنتظر.

متابعة مميزة وممتعة نتمناها لكم في هذه اللحظات التي تترافق مع إنطلاق الاطنان من الألعاب النارية من برج خليفة إلى السماء، لتُضحي في الضواحي فسيفساء فنية لا شبيه لها على الإطلاق.

برج خليفه/ الذي يعد ويعتبر من ابرز واشهر المعالم السياحيه الموجوده في دوله الامارات ناطحة السحاب الأعلى في العالم بطول 828 مترا والتي تتوسط مدينة دبي، حيث انه في اول ليله من السنه الجديده تشهد الاحتفالات المميزة التي ينتظرها الملايين في كافه الدول.

برج العرب وجزيرة نخلة/ حيث يعتبر يرج العرب من اهم الاماكن احتفالا براس السنه، وذلك من خلال متابعة عروض الألعاب النارية في قلب مدينة جميرا، التي تقدم واحدة من أجمل وأكبر عروض الألعاب الضوئية، حيث انه يمتاز برج العرب بانه ثالث أطول فندق في العالم وأكثرها فخامة، هذا ويصنف من فئة 7 نجوم ويتسم بأجود وأرقى التصاميم، إذ بني على شكل شراع على شاطئ جميرا، ليقف شامخا وكأنه منارة دبي الحديثة.

مدينه جميرا، حيث انها تضم بعضا من الاماكن الساحره للاحتفال براس السنه الجديده.

فندق أتلانتس/حيث انه يتم تزيين القاعات باحتفالات مبهجة، ويجوب سانتا جميع أنحاء المنتجع، اضافه لتقديم وجبات عشاء عيد الميلاد اللذيذة والكثير من الفعاليات والعروض الخلابة التي تناسب جميع أفراد العائلة.

جي بي ار بيتش.

سوهو جاردان.

دبي اوبرا.

هذا ما احنوت عليه مقالتنا التي ابرزنا بها اهم اماكن الاحتفالات براس السنه الجديده 2021، في جمهوره مصر العربيه بكافه اماكنها السياحيه والترفيهيه التي يقصدها السواح من كافه انحاء العالم سواء، كانت في القاهره العاصمه ام الاسكندريه عروس البحر، كما اضفنا الاماكن السياحيه والمشهوره الاحتفال بها بالعام الجديد لسنه 2021، في دبي مع معرفه كافه المناطق والاكثر منها احتفالا، هذا ما ينتظره الكثيرون في كافه البلدان بفارغ الصبر للاحتفالات والفعاليات المميزة للاحتفال بالسنه الجديده بجانب من الفرحه والبهجه والسرور متمنيين قدون الافضل والاحسن في كافه جوانب الحياه وفي كافه الاحوال لسنه 2021.