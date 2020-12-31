تراند اليوم : تردد قناة cbc الجديد 2021

تردد قناة cbc الجديد 2021 ،هذه القناة المصرية في محتواها الكثير من الجمال، وما دعانا لطرح تردد قناة cbc الجديد 20ُ21الاهتمام المُتزايد في هذه القناة وهَذه الفضائية التي تحتوي على بوتقةِِ من الإعلاميين القُدامى والصاعدين، على رأس هؤلاء نجِدُ منى الشاذلي وهي الإعلامية المصرية التي تهتمّ بالكثير من القضايا والتي ذاع صيتها بالتزامن مع الثورات في جمهورية مصر العربية وخاصة بعد تولي الرئيس السابق محمد مرسي زمام الأمور.

على حينِ اهتمام من تردد قناة cbc الجديد 2019 نجدُ أنّ الإقبال على هذه القناة الأشبه بالسياسية قد ازدادت وتِيرته بشكل غير مسبوق، وهُو ما يمهد لمرحلة جديدة من الاعلام المصري الذي بدأت مؤشراته بالصعود تارةََ والهبوط تارةََ أخرى ليصبح في خلجاته واحد من اهم الاهتمامات.

تردد قناة cbc الجديد

القمر التردد FEC نايل سات 11370 (h) 3/4

هذه القناة واحدة من القنوات المصرية المؤثرة في الشارع المصري والتي لها صدى كبير.