تراند اليوم : توقعات جاكلين عقيقي 2021

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توقعات جاكلين عقيقي لبرج الثور 2021

حَيثُ إذا كَان الطبخ طَريقة مُبدعة و فعّالة للتعبير عن نفسك، فماذا تنتظر ؟ ضع الوزرة (المريول) و ابدأ، أهلاً بالرومانسية، وإذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن، و فكّر بطريقة الخروج عن المألوف حينَ تُخطّط لقضاء هذا المساء ، أي شيء غير إعداد مشاهدة فيلم أو تحضير الطعام.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الجوزاء 2021

عليك أن تُحاول إلقَاء نَظرة أقرب ستَجِد فِي الأعماق قضايا أعمق مِمّا تَبدو عليه على السطح، من يخاطر بمواجهتك هو شَخص شُجاع فِي الحقيقة. فإرادتك من حديد، ويعترف لك الجميع بذلك في الوقت الحاضر، حاول تربيَة بعض الروابط المهمة بدلاً من الانغماس في حياتك الاجتماعية و المادية، على أية حال، سيبقَى لديك من يحبك.

توقعات جاكلين عقيقي لبرج السرطان 2021

أنت تتحرّك بِسُرعة كبيرة، لا يُمكِن أن يُجارِيك أحد، لا تنظر إلى الوراء، فقط انطَلِق إلى الأمام، أنت لا تُحبّ أن تُخبِر رئيسك في العمل أو زوجتك في البيت إلى أين تذهب، تكره سلطة الاستجواب، و تحب الانطلاق دون أية قيود، لكن عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً.

توقعات جاكلين عقيقي لبرج الاسد 2021

أسكت ثرثرة المثرثرين و حّد مِن مُطاردة الناس لك، ستحتاج للعمل لتوضيح ما أنت عليه، اسأل الناس مباشرة عما يُريدون، و كُن واضحََا فِيمَا ترُيد، لا تعتمد على التعقيد في شرح الافكار لأن هذا سيجعل الطرف المقابل في حالَة من الانزعاج، كن بسيطََا في إيصال أفكارك.

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توقعات جاكلين عقيقي لبرج العذراء 2021

إذا كنت تعتبر الطبخ طريقة فعالة ومجدية للتعبير عن نفسك، فقُم والبس ( المريول ) و ابدأ، أهلاً بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن، وفكّر بطريقة الخروج عن المألوف حين تخطط لقضاء هذا المساء، أي شيء غير إعداد مشاهدة فيلم أو تحضير الطعام.

توقعات جاكلين عقيقي لبرج الميزان 2021

لا تعتمد على اتّصال واضح اليَوم، لكِن اعتمد على حلّ المشاكل بنفسك، ذلك الاتصال الذي تنتظره وتنتظره، سيحدث أخيراً الآن. في العمل التطورات الجديدة التِي تُوجّهك ستجعلك اكثر حكمة في اتخاذ القرار هنالك بعض المشاكل العائلية البسيطة يُساعِدُك الشريك في حلها.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج العقرب 2021

ويعتبر يوم جيد للتعاطف مع الصديق، لا تبخل على صديقك بالقليل من الملاطفة، الآخرون هم مصادر طاقة لك، كن اجتماعياً، و لا تسمح للانطواء بالسيطرة عليك، قد تصادف بعض الأفكار الخيالية، كن واقعياً أكثر، في العمل لديك مشكلة العناد يجب أن تتخلى عنها.

توقعات جاكلين عقيقي لبرج القوس 2021

حيثُ حَان الوقت لتَضع أفكارك العَظِيمة مَوضِع التّطبيق، أسكت ثرثرة المتكلمين عنك بأمور لا تعنيهم و ضع حداً لمضايقة الناس لك، مارس بعض الرياضة ،و تمتع بالطبيعة كي تتمكن من تفجير إبداعاتك المكبوتة، لديك فرصة سفر الى بلد جديد لا تضيعها.

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الجدي 2021

عَليك أن تستغل وعيَك الحالي، وألقي نظرة على مجمل الصورة، راجع خطتك ثانية، وفكّر مجدّداً بإستراتيجيتك الأساسية، سواء في ميدان المال أو العمل أو في الأمور الشخصية و العاطفية، هنالك تغيرات جديدة في الاسرة قد تجعلك تشعر بعدم الارتياح .

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الدلو 2021

عليك أن تَبتعِد عَن كُل مَا مِن شأنه أن يُقلّل تَركِيزك، اليوم أنت بحاجة الى طاقتك العظمى تغلّب على تردّدك وقم بقفزة جريئة كبيرة. في وقت ما خلال اليوم، يصبح التوتّر لا يطاق، ستقوم بمحاولة نكتة لطيفة أو تهرب سريعاً، أو كلاهما، والحب يفرض عليك امورا صعبة عليك ان تحاول على الاقل .

توقعات جاكلين عقيقى لبرج الحوت 2021

عَليك أن تُسلّم نفسك لعزلتك الذاتية، فأفضل وقت تستهلكه هو في تأملك مع ذاتك، وأفضل طريقة للحصول على ما تريده اليوم أن تسكن رغباتك في الانطلاق و تأوي إلى نفسك، وسيكون لديك وقت كبير لترتقي بأفكارك، ولديك عائلة محبة و اطفال رائعون عليك ان تنتبه لهم أكثر.