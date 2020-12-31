تراند اليوم : دعاء السنة الجديدة 2021

دعاء السنة الجديدة 2021 ، إن الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية يكون كل عام بحيث أن عيد الميلاد هو إحتفال للمسيحين ويتزامن توقيته مع رأس السنة الميلادية وهو إحتفال بذكرى ميلاد عيسى عليه السلام، بينما رأس السنة الميلادية فهو إحتفال جرت العادة بين الناس على إختلاف أديانهم وثقافاتهم بالإحتفال به كل بداية عام جديداً، تعبير عن فرحتهم بقدوم سنة جديدة، ويتم الإحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنين، حيث تبدأ الإحتفالات في تاريخ 31 ديسمبر أي ليلة رأس السنة، وهو اليوم الأخير حسب التقويم الغريغوري، وتستمر حتى الساعات الأولى من تاريخ 1 يناير أي عيد رأس السنة، وتشمل بعض التقاليد المشتركة في العالم في حضور الحفلات، ومشاهدة عروض الألعاب النارية، وإقامة السهرات العائلية الدافئة، وهدايا بابا نويل، وأما الكثير من المسلمين فيبدأ عامه الجديد بقوله دعاء دخول السنة الجديدة 2021 مكتوب.

دعاء دخول العام الجديد 2021

دعاء دخول العام الجديد 2021، أدعية لإستقبال العام الجديد بتفاؤل وأمل، وإيمان بأن القادم أجمل بإذن الله، لذا من المحبذ أن ندخل لعامنا الجديد بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يكون عام جميل وسعيد بإذن الله، ومن أدعية دخول العام الجديد 2021:

أستودعتك يا الله بداية عام جديد، اللهم إجعله أجمل مما نتمنى، وإكتب لنا تغيير للأفضل في أحوالنا، وحقق لنا خيراً مما نتمنى.

اللهم إني أستغفرك منه فإغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران، فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا أرحم الراحمين.

اللهم إن هذا عام جديد وسنة جديدة أقبلت، اللهم إنا نسألك خير هذا العام ونعوذ بك من شره، اللهم إجعله عاماً مليئاً بالسعادة والفرح.

أستودعك يا الله بداية عام جديد، اللهم إجعله أجمل مما نتمنى، وإكتب لنا التغيير للأفضل في نفسنا وحالنا وحياتنا، وفرح قلوبنا وعوضنا بالأجمل يارب.

سنة جديدة وعام جديد نعانقه اليوم، اللهم إجعله عام خير وحقق لنا فيه ما نتمنى.

اللهم نحن مقبلين على عام جديد، فإجعله يا الله عام مليء بالفرح والسعادة.

اللهم إجعلها سنة خفيفة لطيفة علينا ومكللة بالتوفيق والنجاح.

الحمد لله رب العالمين، اللهم إنك أنت القدير، اللهم إننا مقبلين على عام جديد نسألك يا الله من خيره ونعوذ بك من شره.

اللهم إنا نستودعك سنة من أعمارنا قد مضت، بأن تغفر لنا يا الله أخطاء العام الماضي فيها، اللهم إرحمنا وإعف عنا وبارك لنا في أيامنا القادمة.

اللهم بارك لنا في عامنا الجديد القادم، نسألك يا الله أن تصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

ربنا إحفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، وإكتب لنا يا الله في السنة القادمة فرحة تغير بها مجرى حياتنا إلى الأبد، اللهم آمين.

اللهم في هذه السنة إحفظ جميع أحبتي وأصدقائي، وإجعله سليماً معافى، وإهدهم صراطك المستقيم، اللهم إسقهم من عين تسنيم، ولا تطعمهم من طعام الأثيم، ولا تذوقهم من عذاب الجحيم.

اللهم إنك تعلم أنهم أحباب قلبي، وأصحاب دربي، فبلغهم مني كل الحب، وأدم إلهي بيننا حبل الود، اللهم إرزقنا وإياهم مغفرة بلا عذاب، وجنة بلا حساب ودعاء مستجاب.

أسأل الله لكم في هذه السنة، أن يعطيكم جميعاً أنفع الكتب، وأن يجمعكم بأفضل خلق الله رسول الله، وأن يغمركم بأحلى ما في الدنيا ألا وهو ذكر الله، أسأل الله أن يطيب آخرتكم، وأن يعطيكم أجمل ما في جنته، رؤيته سبحانه وتعالى.

مع بداية عام جديد، اللهم أفرح برحمتك قلباً أحبه، وأذهب بكرمك حزنه وهمه، وإغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونور بالقرآن والغفران قلبه، وإستره في الدنيا والآخرة.

اللهم إغشي هموم الأحبة بفرج دائم، وأجلي لهم خزائن الرزق، ونفس كربهم، وإقضي حوائجهم، وإرض عنهم، وأرضهم في الدنيا والآخرة.

يا حي يا قيوم، ظلل أحبتي بالغيوم، وأبعد عنهم الهموم، وإرزقهم عافية تدوم.

أدعية دخول العام الجديد 2021

يقوم العديد من الناس حول العالم من مختلف الثقافات والديانات بالإحتفال برأس السنة بالعديد من الأعراف

والإحتفالات المختلفة، ويبدأ المسلمون عامهم الجديد بالدعاء وذكر الله، ومن أدعية دخول العام الجديد 2021، والتي من الجميل أن يدخل المرء عامه الجديد بها:

تبدأ سنة جديدة لا نعلم خفاياها ولكننا نعلم من مدبرها ونثق به، اللهم إجعلها خيراً وأذقنا السعادة فيها، وحقق لنا أمانينا. اللهم يا جابر خواطر المنكسرين إجبر كسر قلبي، اللهم إجعلها سنة جديدة ترزقني فيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر. اللهم إنا نسألك بحق هذا اليوم أن تسهل علينا كل صعب عسير وأن تتحقق أمانينا وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع. ربنا إفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، اللهم إغفر لي وإرحمني وإجعلني من الفائزين. ربنا إغفر لنا ذنوبنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل سيء قدير، اللهم إهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، وإغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك اللهم إرزقني رزقاً طيباً مباركاً. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا العام، أضيء قلب حبيبي بنور حبك، ضيائاً لا ينطفئ، وإرزقه رزقاً دائماً لا ينقطع، وصحة يستخدمها في طاعتك، وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك، اللهم إستره على وجه الأرض، وإرحمه في بطن الأرض، وإغفر له يوم العرض، اللهم أعطه ما يتمناه، وتحبه له وترضاه. اللهم إجعلها سنة أجمل مما مضت وإجعل الباقي من عمري خير. اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وإجعل السنة الجديدة فاتحة خير علينا أجمعين. اللهم إكتب لنا خير الأقدار في بداية العام الجديد، وإجعلنا في ودائعك يا من لا تضيع عنده الودائع. سنة جديدة قادمة، اللهم ثبتني على دينك وطاعتك يا رب العالمين. ربي أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين. ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم إنك أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالإستجابة، وأنت لا تخلف وعدك، ولا تكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير، فحببه إلينا، ويسره لنا، وما كرهت من شيء، فكرهه إلينا وجنبنا إياه، ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا. اللهم في كل صباح يصبح وجهنا فيه في العام الجديد، أكرمنا بعظيم غفرانك، ويسر طريقنا، وسخر لنا الطيبين من خلقك، واشرح صدورنا بذكرك، ولا تجعل في يومنا سوء إلا دفعته، ولا ذنباً إلا غفرته، يا أرحم الراحمين، اللهم أقبل الصباح بنوره، وأدبر الظلام بأسره، وافتح نافذة الأمل بيوم طاب نهاره، وكثر سروره، وقنا كيد الشيطان وشروره. اللهم أرح قلوبنا بلطف عفوك ونقاوة حبك، وعمر أيامنا بذكرك، وإحفظ أحبابنا وإحفظ عليهم دينهم، وأسعد قلوبهم دائمًا، وأبعد عنهم الهم والغم أبداً، وإجعلهم من أهل الفردوس الأعلى. اللهم إني أحب عائلتي حباً يجهلونه هم، وتعلمه أنت، اللهم فلا تريني فيهم في هذه السنة بأساً، وأسعد قلوبهم دوماً، وأسألك لهم العفو والعافية، وإحفظهم من كل شر يا رب العالمين.

دعاء دخول العام الجديد للأهل والأصدقاء 2021

دعاء دخول العام الجديد للأهل والأصدقاء 2021، إن الدخول لعام جديد في رأس السنة الميلادية أمر يستحق الإحتفال والإبتهاج، لإستقبال العام الجديد بنفس نقية، وروح متفائلة وراضية، ومن أجمل الطقوس التي يمكن أن يبدأ بها الشخص عامه الجديد بالدعاء لنفسه وذويه وأصدقائه، ودعاء دخول العام الجديد للأهل والأصدقاء يكون كالتالي:

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أسألك يا الله لأمي وأبي في هذا العام، حسنات تتكاثر، وذنوب تتطاير، وهموم تتناثر، وأن تجعل أيامهم كلها سعادة، وصمتهم عبادة، وخاتمتهم شهادة، وإرزقهم في زيادة بكل زخة مطر وبعدد من حج وإعتمر.

يا رب لا تحمل عائلتي ما لا طاقة لهم به، وإعف عنهم، وإغفر لهم، وإرحمهم، أنت مولاهم فإنصرهم على القوم الكافرين.

اللهم إجعل أيام أصدقائي بالعام الجديد مليئة بالإيمان وطاعة الرحمن، وبالعافية في أجسادهم، والقوة الشافية، اللهم إملئها بالخير والصحة والعافية.

يا رب إني قد أحببتهم فيك، فيا رب إحفظهم عن معاصيك، وإجعل أعمارهم فيما يرضيك.

اللهم في هذا العام الجديد، إستودعتك عائلتي وأصدقائي، اللهم إقبل صلواتهم وأجب دعائهم، وأسعدهم بسلامة أحبائهم، وأظلهم بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم إجعلنا من أحب الناس إلى والدينا وعائلتنا، ومن أقرب الأبناء لهم، وأكرمنا بحسن السؤال لهم والحرص عليهم.

اللهم لا تشغلنا عن أهلينا لا بمال ولا بزوجات ولا بأولاد، اللهم إرزقنا برهم في حياتهم وبعد وفاتهم، اللهم أسكن حبنا في قلوبهم.

أسألك يا الله أن تعطي عائلتي مناهم ومبتغاهم، وكتابهم بيمناهم، وإجعل الفردوس الأعلى سكناهم.

اللهم هنأهم بالقبول، وأسكنهم الجنة مع الرسول، وإجعل أيامهم فاتحة بهجة لا تزول.

أسألك يا الله أن تنظر إلى جميع أفراد عائلتي وأصدقائي في كل خير ورزق وأن تبعد عن قلوبهم الحزن.

اللهم إني أسألك لصديقي أن تجعله عن الهم بعيد، ومن الرحمة قريب، وحقق له ما يريد، وإجعل اليوم عليه سعيد.

اللهم انا نسألك في صباح هذا اليوم في أول أيام هذا العام، أن تغفر لكل عائلتي ذنوبهم، وأن ترحم أمواتهم، وأن تستجيب لدعائهم.

في كل يوم من أيام هذا العام، اللهم سخر لكل أصدقائي القبول، وإحفظهم من الكروب، وأسعدهم قبل شروق الشمس وبعد الغروب.

اللهم في هذه السنة، أسعد قلوبنا وإحفظنا من كل سوء.

جعل الله أصحابي ممن تتهلل وجوههم يوم الدين، فرحان بالجنان، ورؤية الرحمن.

اللهم إملأ قلب أصدقائي حمداً، وإكتب لهم في قلوب العباد وداً، وأمدهم من فضلك في الرزق مداً، ولا تسلط عليهم من أهل السوء أحداً.

بارك الله في جميع الأصدقاء وعليهم في هذه السنة الجديدة، وحقق لهم أمانيهم، وإجعلهم قرة عين والديك.

مع دخول عام جديد، إفتح اللهم قلوب أحبتي لخشيتك، وبارك لهم في حبهم لأحبتهم، وجمعهم الله بهم في جنات النعيم، بارك الله لهم في رزقهم، وحلت بهم النعم أينما كانوا.

مع إشراقة عام جديد، اللهم من كان بينهم مهموماً، ففرج همه، ومن كان منه مديوناً ففك دينه، ومن كان منهم مريضاً فرد له عافيته، اللهم إجعل أفراد عائلتي جميعاً من أسعد السعداء.

اللهم إجعل عائلتي، من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، المنيبين لك، اللهم وإجعل أوسع رزقهم عند كبر سنهم وإنقطاع عمرهم.

اللهم إني أحب عائلتي حباً يجهلونه هم، وتعلمه أنت، اللهم فلا تريني فيهم في هذه السنة بأساً، وأسعد قلوبهم دوماً، وأسألك اللهم لهم العفو والعافية، واحفظهم من كل شر.

اللهم صب على أبي وأمي الخير صباً، ولا تجعل عيشهم كمداً، وإجعل سره خيراً من علانيته، وإفتح لهم أبواب الخير والتوفيق أينما توجهوا، وإرفع بهم لواء الدين، وإحشرهم في زمرة أوليائك المقربين، وبلغنا فيهم أحسن مما تمنت وأملت.

اللهم إرزق عائلتي في كل يوم من أيام هذه السنة، عيشاً طيباً، ورزقاً واسعاً، وعملاً باراً، اللهم إرزقهم الجنة وما يقربهم إليها من قول أو عمل، وباعد بينهم وبين النار وبين ما يقربهم إليها من قول أو عمل، اللهم أجعلهم من الذاكرين لك، الشاكرين لك، الطائعين لك، اللهم أسعدهم بتقواك.

اللهم إني إستودعتك والديا هذا العام، إرزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.

اللهم إغفر لوالديا وإرحمها وعافهما وأعف عنهما وأكرم نزلهما، ووسع مداخلهما وإغسلهما بالماء والثلج والبرد، ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلهما داراً خيراً من دارهما، وأهلاً خيراً من أهلهما، وأدخلهما الجنة بغير حساب، اللهم وإجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم مد لهما في قبرهما مد بصرهما، اللهم أنزل على قبرهما الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم أفسح لهما في قبرهما ونور لهما فيه برحمتك، يا أرحم الراحمين.

حكم دعاء دخول العام الجديد 2021

بالنظر إلى الإحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة نرى أن هناك فرق كبير بين المناسبتين، حيث يخلط البعض بينهما، فعيد الميلاد يقصد به ذكرى ميلاد المسيح عيسى -عليه السلام- ويعد من أقدم الأعياد الخاصة بالنصارى، أما رأس السنة الميلادية فجرت العادة بين الناس على إختلاف أديانهم وثقافاتهم في يومنا هذا على أن يتم الاحتفال بها، ويأتي عيد الميلاد المجيد بالتزامن مع رأس السنة الميلادية في كل عام، والإحتفال برأس السنة الميلادية حرمه الكثير من رجال الدين مبينين أن للمسلمين عيدين فقط عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة إلى أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إحتفل برأس السنة الميلادية أو رأس السنة الهجرية كذلك، ومن النصوص الواردة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- الدالة على مخالفة غير المسلمين ما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- بقوله: “قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ ولهم يَومانِ يَلعَبونَ فيهما، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما هذانِ اليَومانِ؟ قالوا: كنَّا نَلعَبُ فيهما في الجاهليَّةِ، قال: إنَّ اللهَ قد أَبدَلَكم بهما خَيرًا منهما: يَومَ الفِطرِ، ويَومَ النَّحرِ”، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة أنّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: “إنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا”، وقول الله تعالى: “وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا”، حيث فسر الكثيرون بأن المقصود من قول الزور أعياد غير المسلمين، وأما الدعاء لدخول العام الجديد 2021 فهو ليس بالأمر المحرم أو المكروه، فإنه ليس إحتفال أو عادة سنوية، وإنما يحبذ دائماً الدعاء لله بالتوفيق بكل الأمور وكل الأوقات.

دعاء دخول العام الجديد 2021، إن إستقبال العام الجديد بدعاء وصلاة لله سبحانه وتعالى، هو من أفضل وأجمل الطرق للتعبير عن الفرحة والإحتفال بالعام الجديد 2021، فيا الله إستجب لنا وإجعله عام جديد سعيد على البشر أجمعين، فإن عام 2020 كان وقعه سيء على العالم أجمع، حيث كان مليء بالأزمات والصعوبات، لذلك يدعو المسلمون ربهم عند دخول العام الجديد 2021.