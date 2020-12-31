ميشال حايك يطل الليلة ليخبر العالم بتوقعات عام 2021

يطل الليلة الفلكي اللبناني ميشال حايك على قناة MTV اللبنانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت لبنان ، ليخبر العالم بأبرز بتوقعات أبرز أحداث عام 2021.

وشهد العالم خلال عام 2020 الكثير من الأحداث والتي يتم ربطها فورا بتوقعات ميشال حايك ويعاد اسمه للواجهة من جديد.

رسم ميشال حايك، في إطلالته قبل عام، ملامح سنة غلب عليها اللون الأسود ، تشاءمنا حين سمعناه قبل عام، ومنّا من قال إنّه يبالغ ، ولكن، ثَبُتَ أنّ ما توقّعه حصل.

"النار تحت الرماد في مرفأ بيروت" عبارة استعدناها في ٤ آب الماضي، ومثلها عبارات أخرى كثيرة عن أحداثٍ في لبنان والعالم العربي والعالم.

ولكن، ماذا في جعبة ميشال حايك في نهاية هذا العام؟ كيف سنكتشف معه ملامح العام الجديد الذي نستقبله وأيدينا على قلوبنا، خشية أن تكون السنة الجديدة كمثل سابقتها، وربما أسوأ.

الإجابات كلّها سيحملها ميشال حايك، كعادته، على أوراقٍ فيها بعض من روزنامة أيّامٍ ستأتي، ولكنّ بعض أحداثها قد نكتشفها مسبقاً الليلة، مباشرةً بعد نشرة الأخبار المسائيّة.

ويترقب العالم العربي ظهور ميشال حايك الليلة لمعرفة توقعات عام 2021، نظرا لان أغلب توقعاته التي يتنبأ بها تحدث.