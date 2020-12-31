بعد عقود.. الفنانة شمس البارودي تكشف سبب اعتزالها الفن

بعد عقود على اعتزالها الفن، كشفت الفنانة المصرية المعتزلة، شمس البارودي السبب وراء اتخذها هذا القرار، والتفاصيل الجديدة والخفية.

وقالت البارودي في تصريحات صحفية، إن السبب وراء اعتزالها الفن عام 1982 هو زيارتها لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضحت أنها سافرت إلي باريس رفقة زوجها الفنان حسن يوسف، واشترت أحدث الملابس من بيوت الأزياء العالمية هناك، استعدادا لتصوير فيلم جديد من إنتاج شركة زوجها"، مضيفة أنها "اتجهت بعدها إلى المملكة العربية السعودية رفقة والدها لأداء مناسك العمرة".

وتابعت: "وصلت إلي المدينة المنورة أولاً مع والدي، وكان يتم تخصيص وقت للنساء لزيارة قبر رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهناك شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ، فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد، ووجدت نفسي أردد باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي". بحسب ما نقلته سبوتنيك.

وأردفت شمس البارودي: "تواجدت معي زوجة صديق والدي حينها، والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس)، وغادرت المكان وأنا في حالة ذهول، لدرجة أن والدي سألني عن سبب تأخري بالداخل، لتجيب زوجة صديقه قائلة (باركوا لها.. ده ربنا فتح عليها) ولم أع معني كلامها من فرط حالة الصمت والذهول التي تملكتني وقتها".

وتابعت: "اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى، منها رؤيتي لفاتحة الكتب كاملة بمعانيها وأنا أصلي، وحينما التزمت قرأت مدارج السالكين في 3 أجزاء، واكتشفت أنني رأيت كل ما هو مكتوب، أقسم بالله أن هذا ما حدث معي حينها".

وواصلت: "أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال، سواء المال أو الجاه أو الشكل أو الجمال، فلن يبقى معي في قبري سوى قوة إيماني، وحينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني".

من هي شمس التبريزي؟

شمس البارودي ممثلة مصرية معتزلة. ولدت عام 1945 لأب سوري الأصل وأم سورية. درست في معهد الفنون المسرحية عامين ونصف وكان أول أدوارها مسلسل تليفزيوني بعنوان العسل المر. تزوجت ‏من الأمير خالد بن سعود عام 1969 وطلقا بعد 3 أشهر فقط. ثم قابلت زوجها الحالي الفنان حسن يوسف وتزوجا عام 1972 وأنجبا ناريمان ومحمود وعمر وعبدالله. مثلت العديد من الأفلام واقترنت شهرتها ببعض أدوار الإغراء، كدورها في فيلم حمام الملاطيلي الذي كتبه محسن زايد.

قررت في عام ‏‏1982 بعد عودتها من آداء العمرة، اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب، ثم ارتدت بعد عدة سنوات النقاب ولكنها خلعت النقاب بعد ما يقل عن عشرين عاما [1]. لم تقم شمس البارودي بنشر سيرتها الذاتية كما زُعم وإنما نُسب إليها كتاب بعنوان رحلتي من الظلمات إلى النور يحتوي على مقتطفات من بعض أحاديث صحفية.