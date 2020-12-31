تراند اليوم : دراسة تؤكد أن تاريخ ولادة الشخص يؤثر في صفاته جدا

موسكو / وكالات / المشرق

كشفت نتائج الدراسات والتجارب التي أجراها علماء من بريطانيا، أن تاريخ ولادة الشخص يؤثر في صفاته جدا.

درس الخبراء معطيات عن 500 شخص ولدوا جميعا قبل حوالي 40 سنة، وتبين أن تاريخ ميلادهم أثر كثيرا في صفاتهم لاحقا. اتضح للخبراء أن الذين ولدوا في فصل الصيف أكثر ميلا للكآبة، وغالبا ما يعانون من تعكر المزاج. أما الذين ولدوا في فصل الشتاء، فهم هادئون ومتفائلون طوال حياتهم.

أما الذين ولدوا في فصل الخريف فيمتازون بالذكاء لذلك يحتلون مناصب عليا في حياتهم، في حين لا يتميز مواليد فصل الربيع بدرجة عالية من الذكاء، وان بعضهم يميلون إلى الكآبة.