تراند اليوم : بالفيديو: سعودي يحرق جثة هندي ويوضح الأسباب !!

الرياض / وكالات / امشرق نيوز

نتشر مقطع على مواقع التواصل أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين، حيث ظهر فيه مواطن سعودي يقوم بحرق جثة وافد هندي.

وقد ظهر في الفيديو المواطن وهو يقوم بحرق الجثمان داخل مزرعته، معللاً ذلك أنه عامل هندي يعمل في مزرعته، وقد توفى وقبل وفاته قد أوصاه بحرق جثمانه بعد وفاته، حيث إنه من الديانة البوذية ويعتبر ذلك من شعائر الدفن لديهم.

ثم يتابع قائلاً: إنه قبل أن يحرق الجثمان قام أولاً بالاتصال بأهله وذويه، وقد صدقوا على موافقته وطلبوا منه تنقيذ الوصية؛ لأنه رجل صالح، وعلى إثر ذلك قام المواطن بحرق الجثمان داخل المزرعة الخاصة به.