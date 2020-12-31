تراند اليوم : عزيزي الرجل : لا تتناول هذه الأطعمة بعد سن الثلاثين

وكالات / مشرق نيوز

يعتبر سن الـ 30 هو السن المناسب لتحمل الضغوط، ومسئوليات الزواج، وتربية الأبناء. لذا في هذه الفترة يجب عليك تغيير النظام الغذائي، والابتعاد عن الأطعمة التي تسبب الأمراض.

تعرف على الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها بعد سن الـ 30 :

الملح:

يعتبر من أكثر الأطعمة التي تسبب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أن تناول كمية كبيرة من الأملاح يؤدى إلى احتباس الماء في الجسم، وبالتالي يؤدى إلى الإصابة بالسمنة.

المشروبات الصناعية والكافيين:

يحتوي على مكونات تؤدى إلى الإصابة بالتوتر، والعصبية، إلى جانب الشعور بالقيء والأرق. بالإضافة إلى أنه يزيد من معدل ضربات القلب ويسبب مشاكل في عملية النوم.

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التحلية الاصطناعية:

وترتبط المحليات الاصطناعية مثل الأسبرتام مع الإصابة بالصداع وآلام المفاصل.

مشروبات الطاقة:

مشروبات الطاقة تضر المينا التي توجد في الأسنان 8 مرات أكثر من الصودا. وهذا التآكل يجعل أسنانك تبدو صفراء وغير صحية.

الكربوهيدرات:

الإفراط في الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى تلف الكولاجين والألياف في الجلد.

الطعام المقلي:

الأطعمة المقلية يسهم في كسر الكولاجين في الجلد، مما يؤدى إلى الإصابة المبكرة بالتجاعيد وتهالك البشرة.

الدهون غير المشبعة:

تجعل البشرة شاحبة، إلى جانب الإصابة بتصلب الشرايين والأوعية الدموية.

السمن:

تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الغير المشبعة التي تزيد من مستوى الكولسترول في الجسم، إلى أنه يؤدي إلى مشاكل كبيرة في القلب والأوعية الدموية