تراند اليوم : بالصور..فلسطينة تسلب بجمالها قلوب 163 الف متابع على إنستغرام

نجحت فتاة فلسطينية تعيش في مدينة تكساس الأمريكية في تحقيق شهرة واسعة في على حسابها الشخصي على صفحة إنسغرام بسبب أناقتها المحتشمة وجمالها الهادىء.

وحصلت مدونة الموضة الفلسطينية لينا صاحبة حساب withloveleenaبسرعة فائقة على 163 ألف متابع، علماً بأنها تدرس التمريض وتطمح بتكوين عائلة في المستقبل.

وتشارك لينا متابعيها على إنستغرام نصائح في الموضة والجمال والصحة من خلال تجاربها التي تعيشها.

وتأمل مدونة الموضة بأن تلهم الفتيات ليصبحن أفضل كما تسعى هي بدورها أن تصبح نسخة أفضل من نفسه

وتمتلك صاحبة مدونة withloveleena ذوقاً نابضاً بالأنوثة فهي تنتقي دوماً الأزياء الرقيقة التي تبرز شخصيتها الهادئة والناعمة،وتواكب آخر صيحات الموضة وتتابع أسابيع الموضة حيث رصدت مؤخراً في أسبوع نيويورك للموضة.

اقرأ أيضاً